Quando arriva la Amerigo Vespucci a Ortona e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo Ortona é pronta ad accogliere l'Amerigo Vespucci. La nave scuola della Marina Militare sarà ormeggiata alla Banchina Nord Nuova del porto del comune abruzzese dal 4 al 6 aprile. Le visite saranno possibili solo in determinati giorni e orari.

A cura di Biagio Chiariello

La nave scuola Amerigo Vespucci sarà ad Ortona, in provincia di Chieti, dal 4 al 6 aprile 2025, ormeggiata alla Banchina Nord Nuova del porto nell'ambito del Tour Mediterraneo che prevede 17 tappe, l’ultima a Genova il 10 giugno.

Durante la sua permanenza in Abruzzo, sarà possibile visitarla gratuitamente, ma è obbligatorio prenotare in anticipo tramite il sito ufficiale. Le visite a bordo si terranno dalle 10:00 alle 21:00 di venerdì 4 e sabato 5 aprile.

Le prenotazioni, che saranno comunicate sui canali ufficiali della nave, consentiranno di riservare un ingresso con un massimo di 4 persone per prenotazione. All’atto della prenotazione, verrà inviato un QR code che dovrà essere esibito per accedere alla nave nella fascia oraria riservata. Si consiglia di monitorare i canali social ufficiali e il sito web per ulteriori dettagli e per prenotare appena possibile.

Va fatta però una precisazione importante: le prenotazioni sono già sold out.

Amerigo Vespucci a Ortona, le date e dove ormeggia

Lo scalo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è parte del Tour Mediterraneo, che segna il ritorno a casa della nave considerata la più bella del mondo. Dopo aver percorso oltre 46.000 miglia nautiche in 20 mesi, toccando cinque continenti, 30 Paesi e 35 porti, la Amerigo Vespucci farà tappa per la prima volta nel porto di Ortona, dove attraccherà alla banchina Nord dal 4 al 6 aprile.

“Il Vespucci torna ad Ancona e, per la prima volta, attracca ad Ortona. È una visita prestigiosa che ci inorgoglisce, come sistema portuale e come cittadini – dice Vincenzo Garofalo, Presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale -. Un evento di rilievo per la presenza di una nave che è stata, negli ultimi due anni, ambasciatrice del made in Italy nel mondo. Per questo appuntamento, tanto atteso, desideriamo ringraziare la Marina Militare per aver scelto questi porti e tutti i soggetti che hanno partecipato alla macchina organizzativa, Capitaneria di porto, forze dell’ordine, istituzioni e anche gli operatori portuali che, con la modifica temporanea allo svolgimento delle loro attività, contribuiscono ad accogliere questa meraviglia nel migliore dei modi”.

Gli orari delle visite a bordo della nave Amerigo Vespucci

Le visite a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci a Ortona si terranno dal 4 al 5 aprile 2025, con orari di apertura dalle 10:00 alle 21:00. Per accedere alla nave, è obbligatoria la prenotazione tramite il sito ufficiale, dove sarà possibile riservare un ingresso nelle fasce orarie disponibili.

Ogni prenotazione permetterà di accedere con un massimo di 4 persone. Al momento della prenotazione, verrà inviato un QR code che dovrà essere presentato per l’ingresso nella fascia oraria assegnata. Si consiglia di monitorare i canali ufficiali della nave per eventuali aggiornamenti e per effettuare la prenotazione non appena possibile.

La visita della nave è gratis: prenotazioni biglietti sold out

La recente visita dell'Amerigo Vespucci a Ortona ha suscitato un entusiasmo straordinario tra la popolazione, ma ha anche generato polemiche legate alla rapidità con cui sono state esaurite le prenotazioni per le visite a bordo. Le prenotazioni, aperte il 25 marzo, sono andate esaurite in meno di mezz'ora, lasciando molti interessati senza la possibilità di visitare la nave.

​Diversi fattori hanno contribuito a questa situazione. L'eccezionale interesse pubblico ha portato a un'affluenza superiore alle aspettative, mentre la disponibilità limitata di posti ha accentuato la competizione per assicurarsi un ingresso. Numerosi cittadini hanno segnalato difficoltà nel completare la prenotazione, con orari disponibili che risultavano già esauriti al momento dell'accesso al portale.

​Le lamentele sui social media sono state numerose, con richieste di ampliare le fasce orarie di visita o trovare soluzioni alternative per permettere a più persone di partecipare all'evento. Tuttavia, data l'alto numero di richieste e la capacità limitata della nave, è stato difficile soddisfare tutte le aspettative. ​