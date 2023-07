Maltempo, allerta meteo gialla domani 30 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, domenica 30 luglio, un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia. Le previsioni.

A cura di Ida Artiaco

Torna il maltempo nel weekend sull'Italia settentrionale. Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, sono in arrivo temporali su alcune regioni del Nord della Penisola, per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 30 luglio.

Stando al bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio temporali per Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Per il Friuli Venezia Giulia è stata diramata anche allerta per rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla in tre regioni domani domenica 30 luglio

Sono dunque tre le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per domani, domenica 30 luglio. Ecco, di seguito, i settori interessati:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale.

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Le previsioni meteo ddi domani 30 luglio

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 30 luglio, sono attesi rovesci o temporali fra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia nelle prime ore del mattino, poi nel pomeriggio arriveranno anche sulle Prealpi orientali, rilievi friulani e Appennino emiliano. Nel resto d'Italia il tempo sarà stabile, in particolare al Sud ci sarà sole e temperature in lieve aumento, fino a 36-37 gradi nelle zone interne con picchi di 38-39 gradi in Sicilia. Anche all'inizio della prossima settimana, che coincide con l'inizio del mese di agosto, si manterrà la tendenza di una Italia divisa a metà dal punto di vista meteo con temporali al Nord e bel tempo al Sud.