Previsioni meteo, agosto inizia con maltempo e temporali al Nord. Al Sud torna il caldo africano Che tempo farà ad agosto? Secondo le previsioni meteo, per la prima settimana del mese sono attesi possibili temporali e maltempo sulle regioni del Nord, con conseguente abbassamento delle temperature, mentre al Sud persiste l’anticiclone africano, anche se non ci saranno ondate di caldo rovente come a luglio.

Che tempo farà la prima settimana di agosto? È la domanda che in molti si stanno facendo, soprattutto coloro che stanno per mettersi in viaggio per le vacanze estive. Ebbene, secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni l'Italia sarà ancora divisa a metà, come aveva spiegato il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it e come è atteso durante il weekend, tra sabato 29 e domenica 30 luglio: al Nord ci saranno maltempo e temporali mentre al Sud il clima sarà più stabile, accompagnato da un rialzo delle temperature.

Dove pioverà nei primi giorni di agosto: le regioni a rischio

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, sta per cominciare, in concomitanza con l'inizio del mese di agosto, che partirà martedì, una fase perturbata accompagnata da un calo delle temperature.

Luglio si congeda all'insegna del caldo con un campo di alta pressione di matrice azzorriana che si estende dall'Atlantico verso il Mediterraneo occidentale. "Questo determina condizioni meteo asciutte sull'Italia, specie centro-meridionale, – spiega il Cmi – con temperature in rialzo ma senza particolari eccessi di caldo. Qualche temporale in più sulle regioni del Nord, prima sulle Alpi e poi anche sulle pianure. Peggioramento meteo per l'inizio del mese di agosto. La prossima settimana avremo sostanzialmente condizioni meteo stabili al Centro-Sud e maggiore probabilità di temporali al Nord Italia. Questo per la presenza di una vasta area depressionaria tra Isole Britanniche e Scandinavia, la quale lambirà anche la nostra Penisola".

Quando torna il caldo africano

Durante la prossima settimana le temperature risulteranno in linea con le medie del periodo, ma ci sarà anche lieve rialzo entro il weekend del 5 e 6 agosto al Centro-Sud con valori di 2-4 gradi sopra media per la persistenza dell’anticiclone africano, pur restando sotto i livelli di allerta, ma solo temporaneamente. Secondo gli esperti, sarebbero comunque da escludere per agosto altre ondate di caldo rovente.