Quando tornano fresco e temporali in Italia dopo l’ondata di caldo: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, il caldo record ha i giorni contati, lasciando il passo a temperature più basse e temporali: “Al Nord l’ondata di calore già è finita, tra domani e dopodomani toccherà al Centro e entro il 27 luglio al Sud”.

A cura di Ida Artiaco

"Il caldo estremo in Italia ha i giorni contati. È già finito al Nord, entro domani terminerà al Centro e mercoledì 26 luglio toccherà al Sud. Poi seguirà una fase fresca, con temperature sotto i 30 gradi, che durerà per tutta la prima settimana di agosto, accompagnata anche da temporali".

È quanto ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e quando finirà l'ondata di caldo che ha travolto non solo l'Italia ma tutto l'emisfero settentrionale.

Quando finirà l'ondata di caldo record in Italia

Secondo il colonnello Giuliacci, "l'ondata di caldo sta per finire. È terminata già al Nord, al Centro seguiterà ancora domani e mercoledì con temperature tra i 35 e 39 gradi, mentre al Sud arriverà fino al 27, escludendo la Campania. Oggi, ad esempio, la temperatura massima raggiunta sono i 47 gradi registrati in Sardegna, tra Olbia e Capo San Lorenzo, e così sarà ancora per qualche giorno, poi scenderanno".

Dopodiché – ha continuato l'esperto – "ci sarà un periodo più fresco su gran parte del centro Nord, fino alla prima settimana di agosto, con qualche valore oltre i 35 gradi solo su Sicilia, Calabria ionica e Sardegna. Il caldo non si dovrebbe ripresentare fino a tutta la prima settimana di agosto che dovrebbe essere relativamente più mite su tutta Italia, anche se meno al Sud".

Per fase fresca, ha ricordato Giuliacci, si indica un periodo in cui le temperature scendono sotto i 35 gradi, e a fine mese addirittura in alcune aree dell'Italia arrivano sotto i 30. "Al Nord già siamo sotto i 30, al Sud per arrivare ai 28-32 gradi dovremo aspettare il 27 luglio", ha precisato.

Quando e dove tornano i temporali

Non solo farà più fresco, ma nei prossimi giorni dovremmo anche aspettarci dei temporali, alcuni di forte intensità. "Ce ne saranno al Nord tra il 25 e il 26 luglio e poi ancora tra il 30 e il 31, mentre il 2 e 3 agosto sono previsti rovesci ma solo sul Nord Ovest, quindi su Piemonte, Liguria e Lombardia. Al Centro ci saranno temporali il 25, il 26, il 31 luglio e l'1 agosto, ma sull'area adriatica, cioè su Marche, Abruzzo e Molise, potranno proseguire per tutta la prima settimana di agosto. Infine, anche al Sud si affacceranno le prime piogge dal primo agosto per più di un giorno, ad eccezione della Sardegna. In sintesi, possiamo dire che l'anticiclone africano lascerà a breve l'Italia perché le correnti atlantiche avranno la meglio".