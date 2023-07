Previsioni meteo del weekend: caldo di nuovo in aumento al Sud, rischio temporali al Nord È tornata l’estate mediterranea, con temperature più gradevoli e nelle medie del periodo anche al Sud, ma nel weekend le previsioni meteo indicano che il termometro salirà di nuovo in alcune regioni italiane.

A cura di Redazione Meteo

Tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo un po' di nubi in più oggi al Nord con qualche temporale sulle Alpi e le Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro-Sud, intanto, si registra un nuovo leggero aumento delle temperature percepite e tornerà un po' di afa in città.

Le previsioni meteo di questo ultimo weekend di luglio indicano che saranno giornate di caldo in aumento ma anche di temporali in alcune zone del Paese. Il fine settimana vedrà la presenza di un campo anticiclonico sulle regioni centro-meridionali associato a correnti occidentali asciutte in quota che favoriranno un tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Da oggi le temperature sono in aumento e aumenteranno ulteriormente nelle prossime ore. Previste, in particolare, temperature leggermente più calde sulle Isole Maggiori. Non sono previsti però, almeno per oggi e domani, città da bollino rosso per le ondate di calore.

Meteo sabato 29 luglio: rischio temporali anche intensi al Nord

Sabato 29 luglio 2023 avremo al Nord tempo soleggiato ma il tempo peggiora nel pomeriggio quando sono attesi temporali pomeridiano sulle Alpi, in locale sconfinamento serale alle pianure adiacenti. Al Centro-Italia sarà una bella giornata di sole con temperature in aumento come al Sud. Farà caldo soprattutto sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo di domenica 30 luglio: sole e temperature in aumento

Domenica 30 luglio le note d'instabilità si faranno meno importanti secondo le previsioni meteo. Atteso qualche rovescio temporalesco nelle ore più calde, segnatamente su Alpi e Prealpi orientali, mentre altrove il quadro meteorologico risulterà stabile e soleggiato, in un contesto termico via via più caldo soprattutto al Centro-Sud. Attesi picchi di 37 gradi a Bari, 34 a Napoli e Palermo.