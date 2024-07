video suggerito

Quanto durerà l'ondata di caldo in Italia e dove ci sarà il picco di 40 gradi: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, comincerà oggi, martedì 9 luglio, la seconda ondata di caldo africano dell'estate: "Il picco ci sarà l'11 luglio con punte di 40 gradi su Puglia, Materano, Calabria Ionica e Nord della Sicilia. Poi al Nord torneranno le piogge".

A cura di Ida Artiaco

"Il protagonista indiscusso dei prossimi 10/15 giorni sarà senza dubbio l'anticiclone africano, che finora ha fatto timide comparse dando luogo a una sola ondata di caldo all'inizio di luglio, durata per altro solo 3 o 4 giorni. Ma da oggi sarà molto più potente e le temperature saliranno in alcune località fino a 40 gradi centigradi".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato cosa dovremo aspettarci dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni quando arriverà sull'Italia la seconda grande ondata di caldo africano con un picco fino a 40 gradi. Anche se non mancheranno, soprattutto al Nord, le piogge.

Quando e dove si raggiungerà il picco del caldo in Italia

Secondo le previsioni del colonnello Giuliacci, a partire da oggi, martedì 9 luglio, "l'anticiclone si estenderà a tutta l'Italia e il tempo sarà bello. Per quanto riguarda la consistenza, possiamo dire che sarà molto potente e darà luogo alla seconda vera ondata di caldo sull'Italia, che toccherà l'apice intorno all'11 luglio. Si tratterà di una ondata breve ma intensa".

Per quanto riguarda le temperature, "il picco massimo sarà raggiunto proprio l'11 luglio intorno ai 35/40 gradi al Sud, in particolare sulla Puglia, sul Materano, sulla Calabria Ionica e sul Nord della Sicilia. Avremo tra i 34 e i 37 gradi al Centro, intorno a 30/32 al Nord con punte di 34 sull'Emilia e la Romagna. Sulle coste ci saranno 3 o 4 gradi in meno. Siccome le alte pressioni favoriscono le brezze sul mare, in queste aree porteranno più refrigerio", ha specificato l'esperto.

Dopo il caldo africano torna la pioggia

Tuttavia, nonostante il caldo, attenzione anche alle piogge. "Tra il 12 e il 13 – ha concluso Giuliacci – arriverà una debole perturbazione atlantica che indebolirà l'anticiclone africano soprattutto al Centro Nord dove farà ancora caldo ma sarà più moderato. Sabato ci saranno rovesci e temporali diffusi sulle Alpi e domenica su tutto il Nord Italia. Le temperature caleranno fino al 14 ma tra il 15 e il 20 luglio ritornerà l'africano su tutta l'Italia anche se sarà meno intenso rispetto ai prossimi giorni".