video suggerito

Caldo sull’Italia, arriva anticiclone di matrice africana: attesi picchi di 42 gradi, le previsioni meteo Che tempo farà questa settimana: tanto caldo sull’Italia con le temperature che subiranno una forte impennata con valori che potranno superare i 38°C su molte città del Paese. Le previsioni meteo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un anticiclone di matrice africana sta arrivando sull’Italia e porterà con sé un aumento della pressione e delle temperature in diverse zone e città del nostro Paese con picchi di 42-43°C. Un caldo intenso che però potrebbe esaurirsi nel giro di pochi giorni, entro il prossimo weekend infatti potrebbero arrivare dal Nord Europa correnti di aria più fresca.

Le previsioni meteo della settimana: dove farà più caldo

Già a partire da oggi, lunedì 8 luglio, il caldo si farà sentire sulla penisola. Le regioni più colpite saranno quelle del Centro-Sud, dove il termometro salirà e anche di tanto, sono infatti attese temperature ben al di sopra della media climatologica del periodo. L'anticiclone africano porterà il caldo e sarà accompagnato anche da cieli sereni e assenza di precipitazioni.

Il culmine di questa ondata di calore al via oggi è atteso per metà settimana. Secondo i meteorologi del ilmeteo.it, le Isole Maggiori saranno le zone più colpite: in Sicilia, nelle aree interne, si potrebbero raggiungere picchi di 42-43°C, in Sardegna le temperature si avvicineranno ai 40°C.

Valori alti anche nel resto del Sud, coi termometri che oscilleranno tra i 36 e i 38°C. Ma avremo caldo intenso anche sul resto della penisola: in città al Centro come Roma e Firenze si toccheranno i 36-37°C. Al Nord tanto caldo atteso a Bologna e Ferrara, con temperature intorno ai 34-35°C, Milano potrebbe registrare 32-33°C.

Quanto dura la nuova ondata di caldo

Ma l’ondata di caldo potrebbe comunque non durare a lungo: secondo gli esperti meteo, infatti, le proiezioni per il prossimo weekend mostrano l'arrivo di correnti d'aria fresca provenienti dal Nord Europa che potrebbero indebolire l'anticiclone e portare a un brusco cambiamento delle condizioni meteo. E in particolare il contrasto tra l'aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo potrebbe creare le condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni estremi come nubifragi improvvisi e violente grandinate.