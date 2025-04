video suggerito

Temporali il 25 aprile e vortici di aria fredda, poi breve tregua nel weekend: dove ci sarà il maltempo Rischio maltempo per il ponte del 25 aprile a causa di temporali e grandine dovuti all'arrivo di una nuova perturbazione che nel weekend porterà pioggia sull'Italia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni del meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert.

A cura di Giorgia Venturini

Non danno tregua i temporali neanche per questi giorni di ponte del 25 aprile e del primo maggio. La pioggia arriverà in diverse regioni dell'Italia: per alcune è infatti scattata l'allerta meteo. Le previsioni miglioreranno dalla prossima settimana. Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Lo spiega a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert.

Le previsioni meteo del ponte del 25 aprile: rischio temporali e grandine, le zone coinvolte

Domani 25 aprile arriverà un'altra perturbazione proveniente dall'Europa Centrale, segno che la primavera deve ancora arrivare. Ma che tempo farà in questo primo ponte lungo?

Il meteorologo spiega: "I nuclei di aria fredda in quota, quelli che si chiamano ‘goccia fredda', incontrano le temperature primaverili e creano temporali. Per questo motivo, nella mattina di oggi 25 aprile arriva la pioggia a Nord insieme alla neve sopra una certa quota. Nel pomeriggio invece le piogge si spostano verso il Centro Sud. Anche in triveneto ed est lombarda si potranno sviluppare temporali. Le perturbazioni sono a carattere sparso quindi si potrà avere la certezza solo poche ore prima dei fenomeni descritti. Nella serata di oggi però si esauriranno tutte le perturbazioni". L'esperto poi tiene a precisare che potrebbe esserci una tregua dal maltempo nel weekend, ma che durerà poco. C'è una consolazione però: le temperature saranno oltre la media stagionale.

Con tutte le probabilità, sabato sarà all'insegna del sole, anche se il meteo è destinato a peggiorare in un breve tempo. Ecco cosa prevede nel weekend Galbiati: "L'instabilità pomeridiana sarà solo sulle Alpi e un po' al Sud, sulla Puglia, Basilicata e Calabria. Al mattino ci sarà sole su tutto il Centro Nord e a Roma sarà poco nuvoloso. La pausa di sole finirà presto perché nella sera di sabato arriverà un'altra perturbazione dalla Francia. Previsti in serata temporali anche in Piemonte, piogge per la giornata di domenica a Nord Ovest e nelle regioni tirreniche". Per le temperature si apre invece un capitolo differente: saranno infatti nella norma stagionale o poco oltre quasi ovunque, mentre l'aria sarà più fresca dove sono previste precipitazioni. Secondo Galbiati, non si attendono in generale correnti di aria fredda.

Quanto durerà il maltempo nei prossimi giorni, la tendenza meteo per il 1 maggio

Migliora invece in gran parte dell'Italia il meteo nel periodo di ponte per il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori. Lunedì della prossima settimana l'instabilità dovrebbe riguardare più il Sud. Da martedì e mercoledì invece il cielo si rasserenerà anche qui, ma non è attesa l'alta pressione. Per capire quanto tempo ci metterà ancora la primavera ad arrivare, bisognerà attendere i prossimi giorni.