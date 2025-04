video suggerito

Quando finiranno freddo e pioggia e tornerà il bel tempo: le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Fino al 10 aprile avremo fasi di bel tempo alternate a fasi più piovose e fredde, la prima oggi e la seconda tra il 6 e il 7 aprile. Niente di anomalo: è la primavera".

A cura di Ida Artiaco

"Nei primi dieci giorni di aprile avremo fasi di bel tempo alternate a fasi più piovose e fredde. Niente di anomalo, è un periodo mutevole a livello meteorologico, tipico della primavera".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nella prima decade di aprile, che precede il periodo delle vacanze di Pasqua, quando a giorni freddi e piovosi si alterneranno altri soleggiati e con temperature in aumento, anche se è ancora presto per le ondate di caldo.

Due brevi fasi piovose in arrivo, poi bel tempo: le previsioni di Giuliacci

Secondo le previsioni di Giuliacci, "nei prossimi dieci giorni ci saranno due brevi fasi piovose, ognuna di uno o due giorni, intervallate da fasi di bel tempo per la presenza di un'alta pressione che dall'Inghilterra si allungherà fino all'Italia. Si badi bene che non è un'alta pressione nordafricana per cui le temperature tra una fase e l'altra andranno a salire ma non supereranno mai i 20 gradi centigradi, mentre le fasi piovose saranno accompagnate da venti freddi dei Balcani".

Quando ci saranno queste fasi? "La prima fase piovosa è già in atto e durerà fino a oggi, mercoledì 2 aprile, con precipitazioni in particolare su Emilia-Romagna, al centro tranne la Toscana, al Sud, sull'est della Sardegna e ancora su Marche, Abruzzo, Molise. Poi vi sarà altra fase piovosa a partire da domenica 6 aprile e fino a lunedì 7, soprattutto al Sud, con deoli precipitazioni su Abruzzo, Molise e ancora al Sud. Da segnalare oggi la presenza qualche spruzzata di neve sopra i rilievi abruzzesi oltre i 1200 metri, ed anche tra il 6 e 7 aprile ci saranno venti freddi dai Balcani e sulle regioni adriatiche le temperature tenderanno a calare. Tra martedì 8 ci sarà infine nuova fase di bel tempo che durerà fino al 10 aprile. Il clima sarà gradevole ma senza eccedere".