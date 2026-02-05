Incidente tra camion sull’A1, morto autista: è rimasto schiacciato tra i mezzi pesanti a Bagno a Ripoli

Un uomo di 65 anni è morto la notte del 5 febbraio sull’A1, al km 300 a Bagno a Ripoli (Firenze), in un tamponamento tra tre mezzi pesanti. I vigili del fuoco hanno impiegato l’autogru per estrarlo dalla cabina schiacciata. Traffico bloccato fino alle 5, indagini in corso.

Vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in A1

Tragico incidente nella notte sull’autostrada A1, nel territorio di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Intorno all’1:30 di giovedì 5 febbraio, un uomo di 65 anni ha perso la vita in uno scontro tra tre mezzi pesanti in direzione Sud. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento, ma le autorità sono ancora al lavoro per chiarire con precisione la dinamica e eventuali responsabilità.

Il camionista, alla guida del mezzo centrale, è rimasto intrappolato all’interno della cabina di guida schiacciata tra gli altri due veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra, un mezzo di polisoccorso e un’autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: i pompieri hanno dovuto sollevare il rimorchio con l’autogru e lavorare a lungo tra le lamiere per estrarre il conducente. Una volta recuperato, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Il tragico episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, il traffico sull’A1 è rimasto completamente bloccato. Solo verso le 5 del mattino il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 308, è stato riaperto, consentendo nuovamente la normale viabilità. Sul luogo dell’incidente il traffico ora scorre su tutte le corsie disponibili, senza segnalazioni di accodamenti, mentre gli agenti della polizia stradale proseguono gli accertamenti per comprendere le cause precise del tamponamento e verificare eventuali responsabilità.

Quello di Bagno a Ripoli è il secondo episodio che nelle ultime ore ha colpito l’Autostrade del Sole nel tratto fiorentino. La sera di mercoledì 4 febbraio, un camion è andato a fuoco tra Incisa e Firenze Sud in direzione Nord, senza causare feriti, ma provocando la chiusura del tratto fino all’alba per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli altri automobilisti. Il rogo ha completamente distrutto il mezzo, costringendo le squadre dei vigili del fuoco a un intervento lungo e delicato.