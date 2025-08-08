Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 8 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Segui il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, venerdì 8 agosto 2025 con i risultati delle ultime estrazioni in diretta: numeri vincenti, vincite e quote in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Il jackpot è di 35,7 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 8 agosto 2025

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, venerdì 8 agosto 2025: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Tutti i numeri vincenti, le quote e i risultati delle ultime estrazioni in aggiornamento in tempo reale su questa pagina: al SuperEnalotto un jackpot da 35,7 milioni di euro.

Partono alle ore 20:00 le estrazioni di venerdì 8 agosto con i numeri del Lotto per primi insieme alla combinazione del 10eLotto serale, i numeri vincenti del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle 19.30 di questa sera. Nell'estrazione di giovedì 7 agosto nessun giocatore ha centrato il 6 milionario o il "5+1". Vincite e quote previste dopo le estrazioni dei numeri vincenti di oggi.

Estrazione SuperEnalotto venerdì 8 agosto 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di venerdì 8 agosto 2025 con i numeri vincenti a partire dalle 20:00 insieme al numero Jolly e numero SuperStar di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto è possibile verificare le vincite e i premi Winbox di questa sera. Nell'ultimo concorso dello scorso giovedì nessun "6" o "5+1" ma vinti 80 mila euro centrando il "5": continua la caccia al jackpot milionario, dato che ancora nessun fortunato giocatore ha indovinato la combinazione fortunata dall'ultima vincita milionaria a Desenzano nel maggio scorso.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 8 agosto 2025

Bari: 90 – 36 – 15 – 60 – 32

Cagliari: 59 – 7 – 56 – 33 – 6

Firenze: 72 – 37 – 25 – 10 – 18

Genova:

Milano:

Napoli: 86 – 9 – 60 – 5 – 57

Palermo: 53 – 63 – 81 – 88 – 13

Roma: 56 – 51 – 65 – 35 – 90

Torino:

Venezia:

Nazionale: 7 – 54 – 46 – 8 – 34

I numeri del Lotto di venerdì 8 agosto 2025 su tutte le 10 ruote più la Nazionale: le estrazioni di questa sera in diretta con i risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle 20 di questa sera estratta anche la combinazione vincente del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di venerdì 8 agosto 2025

Di seguito i simboli del Simbolotto di venerdì 8 agosto 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 8 agosto 2025 sul sito ufficiale di Sisal insieme ai risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

90 – Bari : non viene estratto da 76 concorsi

: non viene estratto da 76 concorsi 42 – Cagliari : manca da 73 estrazioni

: manca da 73 estrazioni 26 – Firenze : il numero non è stato estratto per 142 volte consecutive

: il numero non è stato estratto per 142 volte consecutive 15 – Genova : non risulta tra i numeri fortunati da 86 concorsi

: non risulta tra i numeri fortunati da 86 concorsi 74 – Milano : non pervenuto da 115 estrazioni

: non pervenuto da 115 estrazioni 54 – Napoli : manca da 45 estrazioni

: manca da 45 estrazioni 83 – Palermo : non è stato estratto per 61 concorsi

: non è stato estratto per 61 concorsi 87 – Roma : non è stato sorteggiato per 78 volte consecutive

: non è stato sorteggiato per 78 volte consecutive 37– Torino : assente da 44 estrazioni

: assente da 44 estrazioni 89 – Venezia : non è stato estratto per 89 volte consecutive

: non è stato estratto per 89 volte consecutive 21 – Nazionale: manca da 82 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

