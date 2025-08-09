Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 9 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Segui il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, sabato 9 agosto 2025 con i risultati delle ultime estrazioni in diretta: numeri vincenti, vincite e quote in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Il jackpot è di 36,5 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di sabato 9 agosto 2025

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, sabato 9 agosto 2025: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Tutti i numeri vincenti, le quote e i risultati delle ultime estrazioni in aggiornamento in tempo reale su questa pagina: al SuperEnalotto un jackpot da 36,5 milioni di euro.

Partono alle ore 20:00 le estrazioni di sabato 9 agosto con i numeri del Lotto per primi insieme alla combinazione del 10eLotto serale, i numeri vincenti del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle 19.30 di stasera. Nell'estrazione di venerdì 8 agosto 2025 un giocatore hanno vinto 384mila euro indovinando il "5+1". Vincite e quote previste dopo le estrazioni dei numeri vincenti di oggi.

Estrazione SuperEnalotto sabato 9 agosto 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di sabato 9 agosto 2025 con i numeri vincenti a partire dalle 20:00 insieme al numero Jolly e numero SuperStar di questa sera. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto è possibile verificare le vincite e i premi Winbox di questa sera. Nell'ultimo concorso dello scorso venerdì nessun "6" ma vinti più di 384mila euro centrando il "5+1": è ancora caccia al jackpot milionario dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano lo scorso maggio con un montepremi di oltre 35 milioni.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di sabato 9 agosto 2025

I numeri del Lotto di sabato 9 agosto 2025 su tutte le 10 ruote più la Nazionale: le estrazioni di questa sera in diretta con i risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle 20 di questa sera estratta anche la combinazione vincente del 10eLotto serale con il numero oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 9 agosto 2025

Di seguito i simboli del Simbolotto di sabato 9 agosto 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 9 agosto 2025 sul sito ufficiale di Sisal insieme ai risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 65 concorsi

42 – Cagliari: manca da 74 estrazioni

26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 143 volte consecutive

15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 87 concorsi

74 – Milano: non pervenuto da 116 estrazioni

54 – Napoli: manca da 46 estrazioni

83 – Palermo: non è stato estratto per 62 concorsi

87 – Roma: non è stato sorteggiato per 79 volte consecutive

37– Torino: assente da 45 estrazioni

89 – Venezia: non è stato estratto per 90 volte consecutive

21 – Nazionale: manca da 83 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

