Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 12 agosto 2025: numeri vincenti e quote
SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 12 agosto 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera con vincite e quote: il jackpot al SuperEnalotto vale 37,3 milioni di euro.
È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera vale 37,3 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria con il "6" risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto su tutte le ruote, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la sestina vincente al SuperEnalotto. Si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.
Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 12 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 12 agosto 2025:
Bari: 24 – 68 – 73 – 16 – 76
Cagliari: 78 – 24 – 82 – 32 – 90
Firenze: 39 – 46 – 21 – 45 – 28
Genova:
Milano:
Napoli: 12 – 16 – 56 – 61 – 3
Palermo: 75 – 64 – 34 – 25 – 28
Roma: 55 – 29 – 43 – 6 – 64
Torino:
Venezia:
Nazionale: 70 – 17 – 25 – 41 – 57
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
Estrazione SuperEnalotto di martedì 12 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 12 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 59 – 11 – 82 – 7 – 83 – 26
Numero Jolly: 24
Numero Superstar: 54
Jackpot: 37 300 000€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 12 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di martedì 12 agosto 2025
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 12 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di martedì 12 agosto 2025 pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 66 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 75 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 144 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 88 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 117 estrazioni
- 54 – Napoli: manca da 47 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 56 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 80 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 46 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 91 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 84 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.