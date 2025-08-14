Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 14 agosto 2025: numeri vincenti e quote

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 14 agosto 2025: vincite, quote e risultati in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. 38 milioni di euro è il jackpot di questa sera al SuperEnalotto.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di giovedì 14 agosto 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di giovedì 14 agosto 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera con vincite e quote: il jackpot al SuperEnalotto vale 38 milioni di euro.

È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera vale 38 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria con il "6" risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto su tutte le ruote, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la sestina vincente al SuperEnalotto. Si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Domani, 15 agosto, per la settimana di ferragosto, non è prevista la consueta estrazione, che verrà recuperata lunedì 18 agosto.

Leggi anche Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Ferragosto 2025

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di giovedì 14 agosto 2025

I numeri del Lotto di oggi, giovedì 14 agosto 2025 partono alle ore 20:00 con le estrazioni su tutte le ruote, compresa la Nazionale. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina in tempo reale dopo le estrazioni: è disponibile la verifica della schedina sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratto anche il numero oro del Lotto, che è sempre nella stessa posizione e corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota del Lotto.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di giovedì 14 agosto 2025, i numeri vincenti

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, giovedì 14 agosto 2025 mettono in palio un jackpot da 38 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti in diretta dalle 20:00 anche i numeri Jolly e Superstar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove poter consultare i risultati e le quote di questa sera e i premi Winbox associati al SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato nessun 6 o 5+1.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle ore 20:00 in diretta la combinazione vincente del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 14 agosto 2025:

I simboli del Simbolotto di giovedì 14 agosto 2025

Dopo le 20:00 saranno disponibili in tempo reale anche tutti i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di giovedì 14 agosto 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di giovedì 14 agosto 2025 pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 67 concorsi

non viene estratto da 67 concorsi 42 – Cagliari: manca da 75 estrazioni

manca da 75 estrazioni 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 145 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 145 volte consecutive 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 89 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 118 estrazioni

non pervenuto da 118 estrazioni 54 – Napoli: manca da 48 estrazioni

manca da 48 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 57 concorsi

non è stato estratto per 57 concorsi 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive 37– Torino: assente da 47 estrazioni

assente da 47 estrazioni 89 – Venezia : non è stato estratto per 92 volte consecutive

: non è stato estratto per 92 volte consecutive 21 – Nazionale: manca da 85 concorsi

Altri contenuti utili: