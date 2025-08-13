Attualità
Lotto e Superenalotto

Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Ferragosto 2025

Durante la settimana di Ferragosto cambia il calendario delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale: si passa da 4 a 3 concorsi, con l’estrazione del 15 agosto annullata per la festività. Dal 19 agosto si tornerà alla normale programmazione settimanale.
A cura di Biagio Chiariello
Le estrazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 5 aprile 2025
Lotto e Superenalotto

Cambia il calendario delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale nella settimana di Ferragosto. Il consueto piano settimanale subirà una modifica temporanea: i concorsi passeranno da quattro a tre appuntamenti. Restano confermate le estrazioni di giovedì 14 e sabato 16 agosto, mentre salta quella prevista per venerdì 15, giorno della festività dell’Assunzione di Maria.

La settimana successiva, compresa tra lunedì 18 e sabato 23 agosto, sarà invece particolarmente intensa, con ben cinque estrazioni in programma per recuperare il turno saltato. Un calendario eccezionale, studiato per garantire comunque agli appassionati la possibilità di partecipare a più concorsi, senza però interferire con la festività nazionale.

Dal martedì 19 agosto Lotto e Superenalotto torneranno alla loro consueta programmazione settimanale, riprendendo il ritmo regolare di estrazioni fissate nei giorni ‘classici' di martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Quando si recuperano le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto del 15 agosto 2025

Ecco come cambia nel dettaglio il calendario del Lotto e del Superenalotto nella settimana di Ferragosto

  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 130 di venerdì 15 agosto è posticipato a sabato 16 agosto 2025;
  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 131 di sabato 16 agosto è posticipato a lunedì 18 agosto 2025.

Il calendario delle prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto dopo Ferragosto

Saranno dunque cinque le estrazioni di Lotto e Superenalotto nella prossima settimana.
Eccole nel dettaglio.

  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 131 lunedì 18 agosto 2025;
  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 132 martedì 19 agosto 2025;
  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 133 giovedì 21 agosto 2025;
  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 134 venerdì 22 agosto 2025;
  • Concorso Lotto e Superenalotto n° 135 sabato 23 agosto 2025;
