SuperEnalotto, centrato un 5+1 da oltre 384mila euro giocando online: Jackpot sale a 36,5 milioni

Questa sera un fortunato giocatore, con una schedina compilata online, ha centrato un “5+1” che gli vale 384.053,44 euro. Un premio simile era stato assegnato appena una settimana fa, sempre vicino alla soglia dei 400mila euro.

Nell’estrazione di oggi, venerdì 8 agosto, il concorso numero 126 del SuperEnalotto non ha regalato il tanto atteso “6”, lasciando il Jackpot a quota 36,5 milioni di euro per domani.

La serata ha comunque visto un colpo importante: un fortunato giocatore, con una schedina compilata online, ha centrato un “5+1” che gli vale 384.053,44 euro. Un premio simile era stato assegnato appena sette giorni fa, sempre vicino alla soglia dei 400mila euro.

Oltre al “5+1”, l’estrazione ha registrato tre “5” da 41.359,60 euro ciascuno e un “4 Stella” da 46.880 euro. L’ultimo “6” in Italia risale al 22 maggio scorso, quando a Desenzano del Garda (BS) furono vinti 35,4 milioni di euro.

La combinazione vincente di oggi

Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 8, 34, 38, 53, 78, 79. Numero Jolly: 58. Numero SuperStar: 37.

Come ritirare la vincita al SuperEnalotto

Per premi oltre i 52mila euro, il regolamento prevede il ritiro esclusivamente tramite prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (via Ugo Bassi 6) o Roma (viale Sacco e Vanzetti 89), dal lunedì al venerdì, ore 9-13. Il vincitore deve presentarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito superenalotto.it con la ricevuta originale della giocata.