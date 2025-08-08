Attualità
video suggerito
video suggerito

SuperEnalotto, centrato un 5+1 da oltre 384mila euro giocando online: Jackpot sale a 36,5 milioni

Questa sera un fortunato giocatore, con una schedina compilata online, ha centrato un “5+1” che gli vale 384.053,44 euro. Un premio simile era stato assegnato appena una settimana fa, sempre vicino alla soglia dei 400mila euro.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nell’estrazione di oggi, venerdì 8 agosto, il concorso numero 126 del SuperEnalotto non ha regalato il tanto atteso “6”, lasciando il Jackpot a quota 36,5 milioni di euro per domani.

La serata ha comunque visto un colpo importante: un fortunato giocatore, con una schedina compilata online, ha centrato un “5+1” che gli vale 384.053,44 euro. Un premio simile era stato assegnato appena sette giorni fa, sempre vicino alla soglia dei 400mila euro.

Oltre al “5+1”, l’estrazione ha registrato tre “5” da 41.359,60 euro ciascuno e un “4 Stella” da 46.880 euro. L’ultimo “6” in Italia risale al 22 maggio scorso, quando a Desenzano del Garda (BS) furono vinti 35,4 milioni di euro.

Leggi anche
SuperEnalotto, centrato il 5+1 da 388mila euro nell’estrazione di venerdì 1 agosto: ecco dove

La combinazione vincente di oggi

Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 8, 34, 38, 53, 78, 79. Numero Jolly: 58. Numero SuperStar: 37.

Come ritirare la vincita al SuperEnalotto

Per premi oltre i 52mila euro, il regolamento prevede il ritiro esclusivamente tramite prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (via Ugo Bassi 6) o Roma (viale Sacco e Vanzetti 89), dal lunedì al venerdì, ore 9-13. Il vincitore deve presentarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito superenalotto.it con la ricevuta originale della giocata.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
a Gaza
Israele verso l’occupazione totale di Gaza: l’ONU convoca il Consiglio di Sicurezza
"Israele cancellerà lo Stato palestinese": il ministro di Netanyahu rivela l'obiettivo dell'operazione a Gaza
Cosa prevede il piano di Netanyahu per occupare la città di Gaza, l'Onu: "Israele si fermi subito"
Cosa vuole fare il governo Nethanyahu a Gaza: no all'annessione, ma ci sarà occupazione
Scontro tra Netanyahu ed esercito sull’occupazione di Gaza, l'ufficio del premier: "Idf eseguirà decisione"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views