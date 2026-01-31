Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 31 gennaio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 31 gennaio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 114.1 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 31 gennaio 2026

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 31 gennaio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti di tutti i concorsi in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire vincite e quote in tempo reale con i risultati di questa sera: 114.1 milioni di euro messi in palio oggi al SuperEnalotto. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda.

Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 31 gennaio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 31 gennaio 2026 mette in palio un jackpot pari a 114.1 milioni di euro: la sestina vincente continua a tardare e l'attesa per il 6 milionario continua a crescere. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.

Estrazioni Lotto sabato 31 gennaio 2026, i numeri su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 31 gennaio 2026: in diretta i numeri vincenti su tutte le ruote minuto per minuto su Fanpage.it. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite. Estratti questa sera anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 31 gennaio 2026

I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 30 gennaio 2026 estratti dopo le 20:00:

Estrazioni Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di sabato 31 gennaio 2026:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di venerdì 30 gennaio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 130 concorsi

non viene estratto da 130 concorsi 55 – Cagliari: manca da 104 estrazioni

manca da 104 estrazioni 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 84 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 84 volte consecutive 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 91 concorsi 55 – Milano: non pervenuto da 79 estrazioni

non pervenuto da 79 estrazioni 3 – Napoli: manca da 78 estrazioni

manca da 78 estrazioni 57 – Palermo: non è stato estratto per 74 concorsi

non è stato estratto per 74 concorsi 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 70 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 70 volte consecutive 89 – Torino: assente da 112 estrazioni

assente da 112 estrazioni 24 – Venezia: non è stato estratto per 76 volte consecutive

non è stato estratto per 76 volte consecutive 37 – Nazionale: manca da 93 concorsi

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.