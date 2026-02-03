Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 3 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta
I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 3 febbraio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti di tutti i concorsi in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire vincite e quote in tempo reale con i risultati di questa sera: 115 milioni di euro messi in palio oggi al SuperEnalotto. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda.
Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: estrazioni ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 3 febbraio 2026
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 3 febbraio 2026 mette in palio un jackpot pari a 115 milioni di euro: la sestina vincente continua a tardare e l'attesa per il 6 milionario continua a crescere. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi: estratti in tempo reale anche i numeri Jolly e Superstar.
Estrazioni Lotto martedì 3 febbraio 2026, i numeri su tutte le ruote
Le estrazioni del Lotto di oggi, martedì 3 febbraio 2026: in diretta i numeri vincenti su tutte le ruote minuto per minuto su Fanpage.it. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica delle vincite. Estratti questa sera anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti estratti su ogni ruota.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Consulta qui i risultati dell'ultima estrazione.
Estrazioni 10eLotto serale di martedì 3 febbraio 2026
I numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di martedì 3 febbraio 2026 estratti dopo le 20:00:
Estrazioni Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di oggi associati all'estrazione del Lotto di martedì 3 febbraio 2026:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 3 febbraio 2026 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 131 concorsi
- 55 – Cagliari: manca da 105 estrazioni
- 16 – Firenze: il numero non è stato estratto per 85 volte consecutive
- 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi
- 55 – Milano: non pervenuto da 80 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 79 estrazioni
- 4 – Palermo: non è stato estratto per 57 concorsi
- 81 – Roma: non è stato sorteggiato per 71 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 113 estrazioni
- 24 – Venezia: non è stato estratto per 77 volte consecutive
- 37 – Nazionale: manca da 94 concorsi
Altri contenuti utili:
ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.