Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 14 febbraio 2026: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta minuto per minuto su Fanpage.it con le estrazioni dei numeri vincenti di oggi, sabato 14 febbraio 2026: quote, vincite e risultati in aggiornamento dopo i concorsi di stasera. 121 milioni di euro in palio oggi per la sestina fortunata al SuperEnalotto.

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta oggi con le estrazioni dei numeri vincenti di sabato 14 febbraio 2026: in tempo reale aggiornando questa pagina è possibile scoprire i risultati delle tre lotterie, insieme all'eventuale vincitore del SuperEnalotto. Il jackpot questa sera vale 121 milioni di euro per la sestina vincente: la caccia al montepremi record continua dopo l'ultima vincita milionaria registrata ormai lo scorso anno a Desenzano del Garda. Dalle ore 20 in tempo reale tutti i risultati minuto per minuto: si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione e che i concorsi si tengono quattro giorni a settimana (martedì, giovedì, venerdì e sabato).

Nell'ultima estrazione di venerdì 13 febbraio nessun 6 o 5+1 ma due fortunati vincitori hanno realizzato un "5" da oltre 71mila euro.

Estrazione del Lotto, i numeri sulle ruote di sabato 14 febbraio 2026

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 64 – 39 – 40 – 27 – 69

Cagliari: 49 – 6 – 34 – 2 – 3

Firenze: 79 – 4 – 56 – 17 – 8

Genova: 9 – 27 – 36 – 16 – 37

Milano: 67 – 89 – 17 – 63 – 68

Napoli: 90 – 19 – 34 – 9 – 43

Palermo: 51 – 73 – 39 – 2 – 65

Roma: 23 – 77 – 68 – 44 – 57

Torino: 37 – 61 – 38 – 90 – 74

Venezia: 21 – 51 – 83 – 89 – 23

Nazionale: 61 – 28 – 67 – 56 – 23

In diretta l'estrazione del Lotto di oggi, sabato 14 febbraio 2026 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Estratti questa sera in tempo reale anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri sorteggiati su ogni ruota. I risultati di questa sera saranno pubblicati sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la verifica delle vincite sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Su Fanpage.it tutti i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione.

SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri di sabato 14 febbraio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto : 47 – 23 – 5 – 40 – 85 – 80

: 47 – 23 – 5 – 40 – 85 – 80 Numero Jolly: 6

Numero Superstar: 47

Jackpot: 121.000.000€

I numeri del SuperEnalotto di oggi in diretta a partire dalle ore 20: l'estrazione di sabato 14 febbraio 2026 mette in palio un jackpot record da 121 milioni di euro dal momento che ancora nessun fortunato giocatore centra i 6 numeri vincenti. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox dopo le estrazioni di oggi con i numeri Jolly e Superstar: su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni.

Numeri del 10eLotto serale abbinato al Lotto

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 6 – 9 – 19 – 21 – 23 – 27 – 37 – 39 – 40 – 49 – 51 – 61 – 64 – 67 – 73 – 77 – 79 – 89 – 90

Il numero Oro è 64, il Doppio Oro è 64, 39

Numeri Extra: 2, 3, 8, 16, 17, 34, 36, 38, 43, 44, 56, 63, 68, 69, 83

Estrazioni Simbolotto di sabato 14 febbraio 2026

I simboli del Simbolotto di oggi in tempo reale su Fanpage.it con le estrazioni di sabato 14 febbraio 2026:

37 piano

39 forbici

41 buffone

44 prigione

13 rana

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto del 14 febbraio, con i risultati sul sito ufficiale di Sisal:

ATTENZIONE: Si ricorda che il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d'azzardo, che è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Fanpage.it invita gli utenti a giocare responsabilmente.