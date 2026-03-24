Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 24 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6, 5+1 o 5

Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 24 marzo 2026, su Fanpage.it i risultati dei concorsi, con il Simbolotto e le quote. Nessun 6, 5+1 o 5: il jackpot continua a salire.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 24 marzo 2026: i numeri vincenti dei concorsi di questa sera sono stati estratti a partire dalle ore 20. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati e le vincite di oggi: continua a crescere il jackpot del Superenalotto. Ancora nessun giocatore ha centrato il "6" fortunato dall'ultima vincita di Desenzano del Garda. Estratti anche i numeri sulle ruote del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto con i simboli del Simbolotto. Qui puoi consultare i risultati dell'ultima estrazione dello scorso sabato.

Estrazioni Lotto, i numeri vincenti sulle ruote di martedì 24 marzo 2026

Lotto di martedì 24 marzo 2026: estratti i numeri vincenti su tutte le ruote, compresi i numeri oro. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul sito ufficiale del Gioco del Lotto è possibile verificare le vincite: su Fanpage.it i numeri ritardatari del Lotto sono aggiornati all'ultima estrazione.

Bari: 51 – 62 – 27 – 44 – 28

51 – 62 – 27 – 44 – 28 Cagliari: 73 – 24 – 23 – 48 – 43

73 – 24 – 23 – 48 – 43 Firenze: 46 – 15 – 72 – 52 – 31

46 – 15 – 72 – 52 – 31 Genova: 17 – 9 – 29 – 19 – 27

17 – 9 – 29 – 19 – 27 Milano: 6 – 70 – 5 – 76 – 79

6 – 70 – 5 – 76 – 79 Napoli: 51 – 16 – 26 – 11 – 48

51 – 16 – 26 – 11 – 48 Palermo: 88 – 57 – 76 – 84 – 9

88 – 57 – 76 – 84 – 9 Roma: 90 – 38 – 32 – 69 – 53

90 – 38 – 32 – 69 – 53 Torino: 85 – 84 – 58 – 60 – 87

85 – 84 – 58 – 60 – 87 Venezia: 14 – 41 – 26 – 90 – 52

14 – 41 – 26 – 90 – 52 Nazionale: 40 – 24 – 59 – 1 – 46

SuperEnalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 24 marzo 2026

Effettuata l'estrazione dei numeri vincenti del SuperEnalotto di martedì 24 marzo 2026: in palio questa sera c'era un jackpot da 138,9 milioni di euro per la sestina vincente. Continua la caccia al montepremi record dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda: ancora nessun giocatore ha centrato i 6 numeri fortunati. Estratti anche i numeri Jolly e Superstar sul sito ufficiale del SuperEnalotto: su Fanpage.it consulta l'archivio delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale.

Combinazione vincente: 54 – 60 – 6 – 87 – 64 – 74

54 – 60 – 6 – 87 – 64 – 74 Numero Jolly: 10

10 Numero Superstar: 65

65 Jackpot: 138.900.000€

Numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati al Lotto di oggi

Estratti i numeri vincenti del 10eLotto, con i numeri oro, doppio oro e extra, di martedì 24 marzo 2026: 6 – 9 – 14 – 15 – 16 – 17 – 24 – 27 – 38 – 41 – 46 – 51 – 57 – 62 – 70 – 73 – 84 – 85 – 88 – 90.

Numero Oro: 51,

51, Doppio Oro: 51, 62

51, 62 Numeri Extra: 5 – 11 – 19 – 23 – 26 – 29 – 32 – 44 – 48 – 52 – 58 – 60 – 69 – 72 – 76

Estrazioni Simbolotto di martedì 24 marzo 2026

Di seguito, i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di oggi, martedì 24 marzo 2026 :

7 – VASO

8 – BRAGHE

19 – RISATA

35 – UCCELLO

4 – MAIALE

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Comunicate in tempo reale quote e vincite del SuperEnalotto di oggi, martedì 24 marzo 2026, con i risultati pubblicati da Sisal:

Punti 6: 0 da € 0,00

Punti 5+1: 0 da € 0,00

Punti 5: 0 da € 0,00

Punti 4: 415 da € 595,83

Punti 3: 16.939 da € 36,71

Punti 2: 287.562 da € 6,27

Quote Superstar:

5 Stella: 0 da € 0,00

4 Stella: 0 da € 0,00

3 Stella: 83 da € 3.671,00

2 Stella: 1.415 da € 100,00

1 Stella: 9.144 da € 10,00

0 Stella: 21.157 da € 5,00

Altri contenuti utili: