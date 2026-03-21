Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 21 marzo 2026: numeri vincenti e quote in diretta

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 21 marzo 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00: le estrazioni dei numeri vincenti in tempo reale insieme a vincite e quote di questa sera. Il jackpot in palio al SuperEnalotto sale a 138 milioni di euro per la sestina vincente.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta dalle 20: le estrazioni di oggi, sabato 21 marzo 2026 in tempo reale su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire i numeri vincenti di questa sera minuto per minuto: al SuperEnalotto un jackpot di 138 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti in diretta anche i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e la combinazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale. Continua la caccia al jackpot milionario: l'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Consulta i risultati dell'ultima estrazione dello scorso venerdì a questo link.

Estrazioni Lotto, i numeri sulle ruote di sabato 21 marzo 2026

In diretta le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 21 marzo 2026 dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. Estratti in tempo reale anche i numeri oro del Lotto. Per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il sito ufficiale del Gioco del Lotto. I numeri ritardatari del Lotto sono aggiornati all'ultima estrazione e consultabili su Fanpage.it.

SuperEnalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 21 marzo 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 21 marzo 2026 mette in palio un jackpot da XXX milioni di euro: continua la caccia al montepremi record dopo l'ultima vincita centrata a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto i numeri vincenti del SuperEnalotto con i numeri Jolly e Superstar. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di questa sera. Su Fanpage.it disponibile l'archivio delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Numeri vincenti del 10eLotto serale abbinato al Lotto

Di seguito i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto di oggi, sabato 21 marzo 2026:

Estrazioni Simbolotto di sabato 21 marzo 2026

Dalle 20:00 estratti anche i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 21 marzo 2026:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Verranno comunicati sul sito Sisal vincite e quote del SuperEnalotto dopo le estrazioni di questa sera, con i risultati ufficiali:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

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