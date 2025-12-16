Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti, quote e vincite in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. In aggiornamento i risultati delle lotterie: al SuperEnalotto è ancora caccia al jackpot, che questa sera vale 92 milioni di euro.

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale in diretta dalle ore 20:00: le estrazioni di martedì 16 dicembre con i numeri vincenti e i risultati in aggiornamento su questa pagina. Segui in tempo reale i concorsi di questa sera: continua a crescere il jackpot al SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 92 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata. Seguono in diretta minuto per minuto anche tutti i numeri del Lotto, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i simboli del Simbolotto.

Estrazione Lotto martedì 16 dicembre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025 è la prima di questa settimana: in diretta dalle 20:00 tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, compresi i numeri oro, che corrispondono ai quinti numeri estratti sulle ruote. Sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i risultati in tempo reale. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni sul canale Youtube ufficiale del Lotto.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 16 dicembre 2025

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, martedì 16 dicembre 2025 in diretta dalle ore 20:00 con l'estrazione della combinazione vincente. Il jackpot questa sera si ferma a 92 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di martedì 16 dicembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno estratti i simboli del Simbolotto di martedì 16 dicembre 2025 in associazione all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 16 dicembre 2025 con i risultati pubblicati su Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

20 – Bari: non viene estratto da 103 concorsi

non viene estratto da 103 concorsi 19 – Cagliari: manca da 85 estrazioni

manca da 85 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 134 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 134 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 90 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 90 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 66 estrazioni

non pervenuto da 66 estrazioni 58 – Napoli: manca da 87 estrazioni

manca da 87 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi

non è stato estratto per 68 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 71 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 71 volte consecutive 88 – Torino: assente da 86 estrazioni

assente da 86 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 92 volte consecutive

non è stato estratto per 92 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 123 concorsi

