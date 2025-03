video suggerito

Cos’è il Quick Pick al SuperEnalotto, il metodo con il quale è stata giocata la schedina da 88 milioni a Roma Dopo la vittoria a Roma di 88 milioni di euro al SuperEnalotto è caccia al fortunato vincitore che ha centrato il 6. Ma come ha fatto? Giocando una schedina di 3 euro con il sistema Quick Pick: ecco come funziona. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Roma si festeggia la vincita di 88 milioni di euro al SuperEnalotto: ieri, giovedì 20 marzo, un fortunato giocatore ha infatti centrato il 6 presso il Marco's Bar in via della Giustiniana 271 con una schedina di soli 3 euro. Si ricordi che la combinazione vincente è: 36, 40, 49, 54, 66, 83. Si tratta del primo 6 del 2025: l'ultimo Jackpot risale al 15 ottobre scorso, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono stati vinti 89,2 milioni di euro. Ma come ha fatto? Il sistema che gli ha permesso di vincere si chiama Quick Pick, che consente di tentare una vincita senza schedina ma affidandosi al pc che calcola in autonomia le combinazioni numeriche.

Cos'è il Quick Pick al SuperEnalotto e come funziona

Il sistema Quick Pick è la modalità che ti permette di giocare a SuperEnalotto senza compilare la schedina di gioco. Semplicemente è il terminale che decide per il giocatore, scegliendo casualmente i numeri delle combinazioni. Il numero di combinazioni di gioco varia a seconda del taglio richiesto: maggiore il costo di giocata, maggiore il numero di combinazioni generate. Basta comunicare l'importo che si vuole giocare direttamente al rivenditore (in questo caso 3 euro) che convaliderà la giocata Quick Pick e consegnerà la ricevuta di gioco. Questo è il metodo standard ma ce ne sono anche altri.

Quick Pick Multistella

Si può chiedere al rivenditore anche una giocata Quick Pick con SuperStar: si può decidere il numero fortunato – scegliendo fino a 12 numeri diversi – oppure affidarsi anche in questo caso alla fortuna e farsene assegnare uno dal terminale. Tutte le informazioni sono presenti sul sito ufficiale del SuperEnalotto.

Quick Pick Zodiaco

Con questa modalità si può personalizzare la ricevuta con il segno zodiacale che si vuole. Si può scegliere il taglio Quick Pick Zodiaco che si preferisce tra: Quick Pick Zodiaco da 3 euro per 3 combinazioni SuperEnalotto; Quick Pick Zodiaco da 4,50 euro per 3 combinazioni SuperEnalotto + 3 SuperStar. Il terminale può emettere sia una giocata completamente casuale, sia una giocata personalizzata con i numeri della tua data di nascita che devi comunicare al Rivenditore prima della convalida.

Quick Pick Nomi

I Quick Pick Nomi sono disponibili nei tagli da 3 euro (2 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar) o 4,50 euro (3 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar) o ancora 9 euro (6 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar). Si può personalizzare le ricevute di gioco con il nome che si preferisce a scelta tra i 12 disponibili.

Quick Pick Sistemi e Giocate da esposizione

La giocata da esposizione è una giocata utilizzata dal Rivenditore per fare esposizione nel suo Punto di Vendita. Si tratta quindi di giocate già convalidate dal Rivenditore che possono però essere acquistate dai consumatori. Per non rivelare in partenza l'esito delle Vincite immediate, la ricevuta della giocata da esposizione è costituita da due parti: la ricevuta da esposizione e la ricevuta delle Vincite immediate.