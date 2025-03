Centrato il 6 da 88,2 milioni di euro al SuperEnalotto: dove è avvenuta la ricca vincita

video suggerito

Vincita da capogiro. Oggi giovedì 20 marzo è stato centrato il 6 al Superenalotto per un jackpot da 88.232.801 di euro. La combinazione vincente è 36, 40, 49, 54, 66, 83, J 14, SS 44. Chi ha centrato il 6? Un cliente che ha acquistato il biglietto da 3 euro nel punto vendita di Marco Angeletti Marco in via della Giustiniana 271, a Roma. Per le prossime giocate, coloro che vorranno tentare la fortuna partiranno da un jackpot più basso. L'ultima grande vincita prima di oggi è stata quella del 15 ottobre del 2024 quando un giocatore si è portato a casa 89.221.270,22 di euro. La vincita l'anno scorso era stata registrata a Riva del Garda.

Oggi 20 marzo questi sono stati i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6: 1 vince 88.232.801,88 euro

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 vincono 43.968,88 euro

Punti 4: 468 vincono 382,44 euro

Punti 3: 16.021 vincono 33,65 euro

Punti 2: 256.543 vincono 6,52 euro

Come fa ora il giocatore a riscuotere la vincita? Ci sono diversi sistemi e dipendono dalla somma vinta. Le vincite fino a 520€ è possibile averle in un qualsiasi punto di vendita secondo Sisal e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 € potranno invece essere portate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi. In caso di schedina giocata online, l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 € sono invece pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal, mentre quelle superiori a 52.000 € solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto quindi prevede che il vincitore del Jackpot di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito ufficiale del SuperEnalotto a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.