SuperEnalotto, centrato il 6 da 89,2 milioni di euro: dove è avvenuta la vincita milionaria Centrato il 6 durante l'estrazione di questa sera, martedì 15 ottobre, del SuperEnalotto. Un giocatore ha vinto 89,2 milioni di euro a Riva del Garda.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato centrato il 6 durante l'estrazione del Lotto e del SuperEnalotto di oggi, martedì 15 ottobre. Un giocatore ha vinto 89.221.270,22 di euro. La vincita è stata registrata a Riva del Garda.

La vincita da quasi 90 milioni è stata realizzata in una tabaccheria di Riva del Garda da un giocatore che per il momento non ha ancora un nome e un cognome. Per le prossime giocate, coloro che vorranno tentare la fortuna partiranno da un jackpot di 17,7 milioni di euro.

Si tratta del secondo 6 milionario del 2024 al Superenalotto dopo quello registrato a Napoli lo scorso maggio e rimasto imbattuto fino a pochi minuti fa.

Nel concorso numero 164 di oggi, martedì 15 ottobre 2024, è stato centrato il sei con la Combinazione vincente del SuperEnalotto: 23 – 45 – 44 – 1 – 60 – 47, Numero Jolly: 14, Numero Superstar: 19. Il fortunato vincitore si porta a casa esattamente la cifra 89.221.270,22 di euro.

Nella stessa serata, nessun 5+1 al SuperEnalotto, mentre sono stati vinti diversi premi di entità minore.