SuperEnalotto oggi 5 aprile, centrato il 5+1: vinti 601 mila euro

A cura di Biagio Chiariello

Un fortunato giocatore del Superenalotto di oggi, sabato 5 aprile 2025, ha centrato un 5+1 da oltre seicento mila euro. Nell'estrazione odierna, il concorso numero 55 del Superenalotto, sono stati realizzati anche otto ‘5' che si portano a casa oltre 24mila euro.

La combinazione vincente del concorso di stasera è la seguente: 60 – 41 – 73 – 8 – 22 – 5. Numero Jolly: 18. Numero Superstar: 54. È stata centrata a Bordighera, in provincia di Imperia, e al punto vendita Tabaccheria del Corso, situata in Corso Italia 106 qualcuno si porta a casa ben 601.303,33 euro. L'ultimo "6" da 88,2 milioni di euro è stato invece vinto il 20 marzo scorso a Roma.

Il montepremi per la prossima estrazione sale ad oltre 19 milioni di euro.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto, le modalità variano a seconda dell’importo vinto. Come specificato da Sisal, le vincite fino a 520 euro possono essere incassate in qualsiasi punto di vendita, oppure, se la giocata è stata effettuata online, l’importo sarà accreditato direttamente sul conto di gioco.

Per vincite superiori a 520 euro e fino a 5.200 euro, è possibile ritirare il premio nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi. Anche in questo caso, se la giocata è stata effettuata online, l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Le vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, vengono pagate tramite prenotazione di bonifico presso i Punti Pagamento Premi o gli Uffici Premi Sisal. Le vincite superiori a 52.000 euro, infine, possono essere riscosse solo tramite prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto stabilisce che il vincitore del 5+1 di questa sera dovrà presentare la ricevuta della giocata vincente entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it. Il premio potrà essere riscosso in uno degli Uffici Premi Sisal S.p.A., dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, presso la sede di Milano in via Ugo Bassi 6 o a Roma in Viale Sacco e Vanzetti 89.