Superenalotto: a Roma vinti 88 milioni con 3 euro. Il titolare della ricevitoria: “Spero in un regalo” Alla Giustianiana, alla periferia Nord di Roma, tutti si chiedono chi ha indovinato la sestina vincente. Il titolare della ricevitoria: “Speriamo solo che i soldi vengano usati bene”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Roma

Marco Angeletti è il titolare della ricevitoria su via della Giustiniana a Roma Nord, dove un anonimo giocatore ieri ha vinto 88.232.801,88 milioni di euro al Superenalotto, centrando il sei. L'esercente era a casa sua a guardare la tv in una sera come tante, quando ha squillato il telefono e un cronista gli ha comunicato la notizia: la schedina da sogno, pagata solo 3 euro dal fortunato vincitore, è stata venduta nel suo bar.

"Sono emozionato, ancora incredulo. L’ho scoperto da una giornalista che mi ha chiamato mentre guardavo la partita della Nazionale. Sono felice per il vincitore che, al momento, non so chi sia. Speriamo si ricorderà di me e che mi farà un regalo", così ha dichiarato al quotidiano il Messaggero il titolare del Marco's Bar.

Qualche indizio su chi ha fatto la giocata vincente? Da quanto si apprende la sestina è stata indovinata grazie a una combinazione casuale generata dal computer. Il bar è un bar di quartiere, frequentato soprattutto da residenti del posto, quindi è alta la probabilità che si tratti di un avventore abituale. "Speriamo che questi soldi siano stati vinti da qualcuno che ne ha bisogno e che ne farà buon uso. In passato ci sono state altre vincite fortunate e anche abbastanza cospicue. Ma nulla a che vedere con il biglietto vincitore da oltre 80 milioni di euro", ha aggiunto Marco Angeletti.

Il bar tavola calda si trova in una zona commerciale del quartiere, tra un supermercato e altri negozi, dove soprattutto la mattina c'è un grande via vai di persone. Ma chi avrà preso la schedina con i numeri 40 54 66 83 36 49, jolly 14, superstar 44? È quello che si chiedono tutti da queste parti. Una vincita alta ma non da record assoluta: il 15 ottobre del 2024 a Riva del Garda, sempre con una schedina da tre euro, erano stati vinti 89,2 milioni di euro. Nel 2023 la vincita record: 371,1 milioni di euro, in assoluto la cifra più alta in un gioco a premi nel mondo, non solo in Italia.