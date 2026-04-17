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Frosinone, sequestrati 600 chili di droga da 3 milioni e mezzo di euro: arrestati mamma e figli pusher

I poliziotti hanno scoperto un nascondiglio della droga a Patrica, in provincia di Frosinone. Hanno arrestato una mamma con due figli spacciatori. Sequestrati 600 chili di hashish da oltre 3,5 milioni di euro.
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A cura di Alessia Rabbai
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La droga nel frigo
La droga nel frigo

Nascondevano oltre 600 chili di droga che avrebbe fruttato guadagni per oltre tre milioni e mezzo di euro. Il nascondiglio era a Patrica, un piccolo centro nel territorio del Frusinate. Gli agenti della Polizia di Stato della VII Sezione Antidroga della Squadra Mobile capitolina e della Squadra Mobile di Frosinone hanno arrestato in flagranza di reato tre persone italiane, una mamma e i suoi due figli, che dovranno rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità.

Le indagini

Parte dell’hashish sequestrato
Parte dell’hashish sequestrato

L'inchiesta è partita da accertamenti fatti nel territorio di Frosinone. I poliziotti hanno osservato i movimenti di alcune persone, tra le quali una donna di trentadue anni. Gli agenti hanno perquisito la sua auto, trovandola con 660 grammi di hashish. La perquisizione è proseguita all'interno di un edificio dove la donna risiedeva. Il piano terra dell'abitazione era usato come magazzino. Dentro c'erano il fratello della donna, un ventinovenne, e la mamma sessantatreenne. All'interno i poliziotti hanno trovato e sequestrato altri 637 chili di hashish e materiale per il confezionamento della droga.

La droga era "al fresco" nel frigorifero

Parte della droga sequestrata
Parte della droga sequestrata

La perquisizione è proseguita nell'abitazione delle donne, all'interno della quale c'erano 9.440 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'hashish era suddiviso in panetti da circa 100 e 50 grammi ciascuno, custoditi "al fresco" nel frigorifero e riportavano loghi di vario tipo. La droga sequestrata, avrebbe portato loro un guadagno di ben tre milioni e mezzo di euro, una volta venduta nel mercato dello spaccio al dettaglio. Tutti e tre, madre e figli, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di sostanze stupefacenti e portati nelle carceri di Rebibbia e Regina Coeli.

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