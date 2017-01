La Cassazione del 10.11.2016 n. 22891 ha stabilito che in presenza di un contratto stipulato con usurpazione di nome altrui, per imputare gli effetti del contratto occorre distinguere a seconda che l'autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, ovvero abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato. Il contratto sotto falso nome può essere inteso come riferito al vero portatore del nome usurpato e produrre effetti nei confronti di quest'ultimo, secondo lo schema della falsa rappresentanza (se ratificato dell'usurpato)