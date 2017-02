In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi racconta di essere in attesa della sentenza dei giudici di Strasburgo che potrebbe restituirgli l'eleggibilità e permettergli di tornare a candidarsi a future elezioni politiche. "Io credo che gli italiani, non solo Renzi, abbiano fretta di tornare alle urne, dopo quattro governi non eletti dal popolo".