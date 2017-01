Me lo ricordo Pino Daniele. Me lo ricordo da bambino e me lo ricordo adesso. È un pensiero fisso, come un fratello che non c'è più. E mi ricordo il giorno del funerale, due anni fa in Piazza del Plebiscito. Prima il silenzio, le lacrime, infine il coro: «Napul'è mille culure».