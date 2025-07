Marito e moglie morti in moto dopo scontro con un mezzo pesante a Jesolo, positivo all’alcoltest il camionista

È risultato positivo all’alcoltest il camionista che sabato pomeriggio si è scontrato a bordo del suo mezzo pesante con la moto di Davide Magnanini e Manuela Ghezzo, coniugi 59enni. Le dinamiche dell’incidente avvenuto nei pressi di Jesolo sono ancora in fase di accertamento. Si indaga per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Davide Magnanini e Manuela Ghezzo

Era positivo all'alcoltest il camionista che era alla guida del mezzo pesante rimasto coinvolto sabato pomeriggio nel maxi incidente di via Adriatico. Nel sinistro sulla Strada regionale 43 alle porte di Jesolo hanno perso la vita marito e moglie, Davide Magnanini e Manuela Ghezzo, entrambi di 59 anni.

I due erano in sella alla loro Harley Davidson quando si sono scontrati con il camion guidato dal camionista 44enne risultato positivo all'alcoltest dopo il sinistro. Al momento dei fatti l'uomo stava svolgendo il suo turno di lavoro ed era impegnato nel trasporto di alimenti a bordo del mezzo pesante.

Il primo test effettuato dalle autorità indicava un livello di alcol nel sangue pari a 2,55 grammi per litro. Leggermente inferiore a quello indicato dalla seconda prova, ma sempre sotto la soglia minima prevista dalla normativa.

Il camionista è stato ascoltato dagli agenti della polizia locale e nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La dinamica del sinistro stradale è in fase di ricostruzione da parte delle autorità che ha ispezionato l'area dell'incidente, lunga circa 300 metri.

Secondo le prime informazioni, sembra che il camionista stesse uscendo dalla città quando la moto con in sella marito è moglie è sopraggiunta dal senso opposto. Non è escluso che la causa possa essere stata un sorpasso azzardato delle auto in coda da parte della coppia. Da accertare anche la velocità dei mezzi, in particolare del camion del quale verrà esaminato il tachigrafo. Nell'incidente sono state coinvolte altre 4 auto che erano sulla corsia opposta: tre feriti sono stati trasportati in ospedale ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Tutti i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro.

La coppia deceduta era appassionata di moto e faceva parte di un gruppo di bikers. Gli amici motociclisti hanno riempito i social di messaggi di cordoglio per la scomparsa di marito e moglie.