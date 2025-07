Maxi incidente a Jesolo tra auto, camion e moto: Manuela muore insieme al compagno Davide, lasciano due figli

Fine settimana drammatico sulle strade italiane. Ieri in zona Jesolo una coppia è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente ieri pomeriggio lungo via Adriatico tra alcune auto, un camion e una moto.

Manuela Ghezzo e Davide Magnanini, entrambi residenti a Peseggia di Scorzé, di quasi 60 anni lei e 59 lui, si trovavano in sella alla loro Harley-Davidson quando, secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrati con un camion in transito per cause ancora in via di accertamento in uscita da Jesolo. È successo intorno alle 16:40 di ieri. Nella manovra successiva, il mezzo pesante ha urtato altre automobili, provocando quattro feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. Per la coppia, però, l’impatto è stato fatale.

Sul posto sono subito arrivati l'elicottero del Suem e diverse ambulanze, ma all'arrivo dei sanitari le condizioni dei due motociclisti erano già critiche. I traumi riportati nell’impatto non hanno lasciato loro scampo. I due sono stati sbalzati sull’asfalto e travolti dal traffico in arrivo. Non è stato possibile salvarli, nonostante i tempestivi tentativi degli operatori sanitari. La polizia locale ha transennato e deviato il traffico per poter compiere i rilievi, ricostruire l’incidente e identificare la coppia, facendo spazio ai mezzi dei soccorsi sanitari e il traffico è rimasto bloccato per ore.

La coppia lascia due figli, di 25 e 31 anni. I due facevano parte del gruppo "Harley coi fioi" ed erano molto conosciuti nella comunità locale. Lutto anche a Zelarino, dove Federico ha preso in gestione il Time2padel di via Castellana, un negozio di articoli sportivi. "Esprimo il cordoglio e il dispiacere della città per questo grave incidente. Non ci sono parole. Invito ancora una volta alla massima cautela e attenzione, per se stessi e per gli altri", è stato il commento del sindaco di Jesolo Christofer De Zotti.