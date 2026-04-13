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Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa, denunciati due turisti a Siniscola

A Siniscola, provincia di Nuoro, due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore. Hanno lasciato la figlia di sei mesi in auto sotto il sole nel piazzale di un supermercato e sono andati a fare la spesa. La bimba non ha riportato gravi conseguenze.
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A cura di Eleonora Panseri
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Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Due turisti cechi sono stati denunciati per abbandono di minori dopo aver lasciato la figlia di 6 mesi da sola nella loro auto parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato mentre facevano la spesa.

L'episodio è avvenuto a Siniscola, nel Nuorese, nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile. Secondo quanto è stato ricostruito, a dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato la neonata all'interno dell'abitacolo della vettura. La piccola era in evidente difficoltà a causa delle temperature elevate che sono state registrate lo scorso weekend.

Nel piazzale del supermercato sono tempestivamente intervenuti il personale del 118 e i Carabinieri. Mentre i sanitari hanno soccorso la bimba, trovata accaldata ma cosciente, i militari dell'Arma hanno rintracciato poco dopo i genitori, che si erano allontanati da una ventina di minuti, all'interno del negozio.

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Per i due è scattata la denuncia con l’accusa di abbandono di minore. La piccola, a quanto si apprende, non avrebbe fortunatamente riportato conseguenze che possono essere gravissime in questi casi.

Infatti, all'interno di un'auto la temperatura può salire rapidamente e superare anche i 50 gradi. Nei bambini il rischio è maggiore perché il loro corpo si surriscalda più velocemente.

Possono disidratarsi, avere perdite di coscienza, danni al cervello e organi vitali, l'arresto cardiaco e la morte Anche con i finestrini leggermente aperti o all’ombra il rischio resta alto. Bastano solo pochi minuti perché la situazioni diventi critica.

Il 18 luglio 2024 una bimba di un anno era morta dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per diverse ore a Marcon, in provincia di Venezia. La piccola, a causa di un tragico errore, era stata dimenticata in macchina dal papà. Quando l'uomo era tornato dove aveva parcheggiato, si era reso conto della tragedia e aveva chiamato i soccorsi.

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