Vanno a prendere la figlia di 21 mesi all’asilo e la trovano completamente ubriaca: “Tasso alcolemico di 2,14 g/l”

L’incredibile vicenda di una bimba francese i cui genitori erano stati chiamati dall’asilo perché la piccola non stava bene ma hanno scoperto in ospedale che aveva un tasso alcolemico di 2,14 grammi per litro.

“Quando l’abbiamo presa all’asilo non si reggeva in piedi, l’abbiamo portata in ospedale e un medico ci ha detto ‘Vostra figlia di 21 mesi è completamente ubriaca”, così i genitori di una bambina francese raccontano l’incredibile vicenda di cui è stata protagonista la loro figlioletta e che al momento non vede una spiegazione plausibile per quanto accaduto, nonostante indagini ed esami medici.

I fatti risalgono al 17 marzo scorso quando, come ricostruisce la coppia a Le Parisien, dall’asilo di Plailly, a circa 30 chilometri a nord di Parigi, li chiamano allarmati perché tornino a prendere la piccola che non sta bene. "Ci dissero: ‘Vostra figlia continua a cadere, è strano, dovete venire a prenderla' ", hanno raccontato i genitori. Il primo ad arrivare sul posto era stato il padre della piccola che aveva subito avuto conferma dello stato della bambina.

La piccola infatti perdeva continuamente l’equilibrio e non riusciva a stare ferma, per questo il padre l’aveva portata immediatamente in ospedale. Al suo arrivo al pronto soccorso pediatrico, anche i medici si erano allarmati per le sue condizioni temendo addirittura lesioni cerebrali e una meningite. Mentre si decideva come procedere, però, era arrivata una enorme sorpresa: le analisi del sangue avevano scoperto un alto tasso alcolemico di 2,14 grammi per litro che indica uno stato di ebbrezza molto elevato, ad esempio molto ben oltre la soglia di 1,5 prevista per guidare in Italia.

"Mi chiedevano cosa avesse preso, cosa ci fosse in casa ma era all’asilo” ha ricordato l’uomo che chiede ora risposte su quanto accaduto. La bambina è stata immediatamente sottoposta alle cure del caso per aiutare il suo corpo a smaltire l'alcol e infine si è ripresa pienamente. Contemporaneamente sono partiti gli ulteriori accertamenti clinici e le indagini delle forze dell'ordine per capire l’origine dell’accaduto.

Tra le vare ipotesi era emersa anche quella della "sindrome dell'auto-fermentatore", una condizione estremamente rara che può indurre l'organismo a produrre etanolo in modo naturale, ma gli esami lo hanno escluso.

"I medici ci hanno spiegato che deve aver ingerito qualcosa", racconta oggi la madre che chiede di indagare più a fondo su quanto accaduto che per ora rimane un mistero. L’asilo nega ogni addebito ma la famiglia ha deciso di non riportala più nella struttura e ha deciso di raccontare tutto pubblicamente dopo il via libera alla riapertura delle attività.