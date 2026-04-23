La miss Carolina Flores Gómez uccisa a colpi di arma da fuoco a Città del Messico: sospettata la suocera

Una ragazza di 27 anni, vincitrice di un concorso di bellezza, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco a Città del Messico. Le indagini sono concentrate sulla famiglia: la suocera è tra i sospettati.

Carolina Flores Gómez

Una ragazza di 27 anni è morta dopo essere stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco in un appartamento del quartiere Polanco, a Città del Messico. Le autorità stanno indagando su un possibile coinvolgimento familiare: l’ipotesi è che dietro l’omicidio possa esserci la suocera della vittima.

La vittima è Carolina Flores Gómez, ex reginetta di bellezza e vincitrice nel 2017 del concorso Miss Teen Universe Baja California. Il corpo è stato trovato il 15 aprile all’interno di un’abitazione nella zona residenziale di Polanco, secondo quanto riportato da diverse testate locali tra cui Diario Puntual e Reporte Índigo.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita più volte, con ferite alla testa e al torace. Un quadro che gli investigatori stanno cercando di ricostruire partendo da un elemento centrale: il contesto domestico. Le fonti investigative citate dai media locali parlano infatti della presenza simultanea nell’abitazione del marito e del madre di quest'ultimo.

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Ed è proprio su di lei che si concentra una delle piste principali. È stato lo stesso coniuge ad indicare la madre come possibile responsabile dell’omicidio. La donna, identificata come Erika María, si sarebbe poi allontanata dopo i fatti. Ad ogni modo al momento non risultano arresti.

Un altro elemento su cui si sta concentrando l’indagine riguarda le ore successive al decesso di Carolina: la segnalazione della sua morte alle autorità sarebbe arrivata solo il giorno successivo.

Alcune fonti, tra cui Infobae México, riferiscono inoltre che la procura starebbe valutando l’ipotesi di femminicidio.

Sul piano della dinamica, emergono anche ricostruzioni ancora non confermate: secondo alcuni media, ci sarebbe stato un litigio all’interno dell’appartamento poco prima degli spari.

Quel che certo è che il caso ha rapidamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica messicana anche per il profilo della vittima, elemento che ha contribuito a dare ulteriore risonanza alla vicenda e ad alimentare il dibattito pubblico attorno all’ennesimo episodio di violenza che coinvolge una giovane donna in Messico.