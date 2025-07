Rivoluzione al Tour: Haley soffia la maglia gialla a Pogacar, Simon Yates vince la 10ª tappa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Simon Yates ha vinto la 10ª tappa del Tour de France 2025, la Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy, disputata nel giorno di Festa, il 14 luglio, quello in cui in Francia si celebra l'anniversario della presa della Bastiglia. Una tappa vinta dal britannico, che ha visto soprattutto il passaggio della maglia gialla dall'invincibile Pogacar all'irlandese Ben Healy, secondo al traguardo e quasi con cinque minuti di vantaggio al traguardo sullo sloveno e su Vingegaard, che è rimasto incollato al favoritissimo.

Ben Healy è la nuova maglia gialla del Tour de France

Una tappa molto intensa, con una ventina di fuggitivi, e con una serie di attacchi che si sono susseguiti. Negli ultimi 500 metri è stato Yates a scattare, con Arensman che si è accontentato del secondo posto. Dietro di loro Healy e Storer, con l'irlandese che ha tenuto il passo e ha gestito, sperando di prendere la maglia gialla, che è arrivata puntuale perché Pogacar tiene il passo, ma non lo cambia e seguito come un'ombra da Vingegaard arriva a 4'51'‘. Per un paio di giorni, perché domani non si corre, Pogacar non è la maglia gialla del Tour de France.

L'ordine d'arrivo della 10ª tappa: Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy: 1) S. Yates 4h20'05"; 2) Arensman a 9"; 3) Healy a 31"; 4) O'Connor a 49"; 5) Storer a 1'23"; 6) Blackmore a 3'57"; 7) Johannessen a 4'38"; 8) Martinez a 4'51"; 9) Pogacar a 4'51"; 10) Vingegaard a 4'51":

La classifica del Tour de France dopo la 10ª tappa: 1) Ben Healy 37h41'49"; 2) Pogacar a 29"; 3) Evenepoel a 1'29"; 4) Vingegaard a 1'46"; 5) Jorgenson a 2'06"; 6) Vauquelin a 2'26"; 7) Onley a 3'24"; 8) Lipowitz a 3'34"; 9) Roglic a 3'41"; 10) Johannessen a 5'03".