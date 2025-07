L’appello della zia di Aurora Maniscalco: “Chi ha visto ci aiuti”. Il fidanzato assente ai funerali

Parole dure del sacerdote ai funerali dell’hostess morta precipitando da un balcone a Vienna: “A Palermo si lavora e si viene schiavizzati, i nostri giovani sono costretti a lasciare questa città per costruirsi un futuro”. La zia di Aurora chiede chiarezza: “Una ragazza così splendida non può finire in una cosa così frettolosa e senza spiegazioni”.

Aurora Maniscalco, 24 anni.

È stato dato questa mattina l’ultimo saluto ad Aurora Maniscalco, l’hostess morta a 24 anni precipitando dal balcone della casa in cui viveva a Vienna insieme al fidanzato. I funerali sono stati celebrati a Palermo, nella chiesa Maria Santissima Consolatrice nel quartiere Pallavicino: dure le parole del sacerdote che durante l’omelia ha detto che “a Palermo si lavora e si viene schiavizzati” e che “i nostri giovani sono costretti a lasciare questa città per costruirsi un futuro”.

Ai funerali di Aurora non ha partecipato Elio Bargione, il fidanzato della ragazza ora iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio. Un atto dovuto – come confermato anche dall’avvocato della famiglia della ragazza – per consentire al giovane di nominare i consulenti di parte che hanno preso parte all’autopsia sul corpo della giovane donna: esame che comunque non ha del tutto chiarito le cause della morte della ragazza.

Dopo la tragedia il ragazzo ha fornito la sua versione, ma i familiari della ventiquattrenne non credono al suicidio e chiedono di fare chiarezza. “Con molta serenità i genitori aspettano la verità qualunque essa sia”, ha chiarito ancora l’avvocato Alberto Raffadale parlando dell’iscrizione nel registro degli indagati di Bargione. “Non voglio accusare nessuno – aveva detto lo stesso papà della ragazza a Fanpage.it – ma tanti passaggi non si capiscono”.

Intanto un nuovo appello è arrivato, tramite le telecamere di "Morning News”, dalla zia di Aurora. "Voglio fare un appello accorato per Aurora: se ci sono delle persone che hanno visto qualcosa quella sera che parlino e ci aiutino a trovare la verità", le parole della donna che, dopo le indagini di Vienna, spera che possa approfondire la vicenda la magistratura italiana.

"Mi auguro – ha detto ancora la donna – che si facciano le cose con i tempi giusti e che la magistratura di Palermo faccia realmente qualcosa perché una ragazza così splendida non può finire in una cosa così frettolosa e senza spiegazioni. Dobbiamo fare tutto questo per aiutare Aurora. Facciamo chiarezza, vi prego".