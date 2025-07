Il testimone del bimbo scomparso e trovato a Ventimiglia: “Mi hanno torchiato bene”. Cosa rischia

Il testimone sentito per ore dagli inquirenti nell’ambito delle ricerche del bimbo di 5 anni, scomparso venerdì a Ventimiglia e trovato questa mattina sano e salvo: “L’ho portato giù per strada pensando di fare una cosa positiva. Mi hanno torchiato bene”.

"Volevo solo aiutare, mi hanno torchiato bene". Parla per la prima volta il testimone che aveva affermato di aver accompagnato il bimbo di 5 anni scomparso per 36 ore e trovato questa mattina su una collina a Latte di Ventimiglia (Imperia), poco distante dal camping in cui si trovava con la sua famiglia, in un'intervista alla Stampa. L'uomo, che è stato sentito a lungo dagli inquirenti, e la cui casa è stata perquisita, ha raccontato l'incontro con il piccolo, prima che si allontanasse e proseguisse la sua "passeggiata" in solitaria.

"Ho accompagnato il ragazzo che è venuto nella mia villa e poi l'ho portato giù per strada pensando di fare una cosa positiva. Volevo portarlo qua, dalla polizia. Il bambino poi ad un certo punto mi ha tirato, non parlava bene, l'ho portato fino ad un certo punto e poi l'ho lasciato, mi tirava e cercava ‘papà' non parlava bene. Mi mi sono accorto che era autistico. Poi è scappato via. Dopo 2 ore ho capito che era successo", ha spiegato l'uomo.

Il quale ha concluso affermando: "Però mi hanno torchiato bene. Sono stati momenti difficili e capisco anche altre situazioni tipo queste". L'uomo inizialmente aveva raccontato di aver visto il bambino in strada e di averlo aiutato ad attraversare, poi aveva detto di averlo visto in auto. Incongruenze che hanno spinto gli inquirenti a nuovi controlli sul veicolo dell'uomo, subito sequestrato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'uomo rischia comunque l'accusa di abbandono di minore. La magistratura, infatti, sta vagliando la sua posizione, anche se oggi non è più una priorità. Se fino a ieri sera su quest'uomo poteva ancora gravare qualche lontano sospetto, col ritrovamento del bambino, però, sembra chiarito ogni dubbio. L'autorità giudiziaria, comunque, deve ancora attendere la relazione degli investigatori prima di tirare le conclusioni.

Le ricerche sono infatti continuate senza sosta fino al lieto fine di questa mattina. A trovare il bambino sono stati tre volontari della Protezione civile. "Era nel bosco, a margine di un vallone, rannicchiato tra roveti ed erbacce. Fermo. Non ha detto niente, ha solo alzato un braccio come per toccarsi il naso. È stata un'emozione unica perché abbiamo visto che era vivo. L'emozione più bella", sono state le parole di uno di lorp Dario Mattiauda, che ha aggiunto: "Aveva delle leggere escoriazioni sulle gambe ma apparentemente stava bene non era spaventato l'ho visto da una decina di metri di distanza, ho notato una sagoma. Ho avvertito subito il 112, abbiamo controllato che si potesse muovere e poi l'abbiamo preso in braccio e portato fin dall'ambulanza".