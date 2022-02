Le location de L’amica geniale 3, i luoghi dove è stata girata la terza stagione La terza stagione de “L’Amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta” arriva domenica 6 febbraio 2022 su Rai1. Da Napoli e Caserta a Firenze e Torino, scopriamo dove è stata girata la serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante con protagoniste le giovani Lila e Lenù, interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Domenica 6 febbraio 2022 arriva la terza stagione de L'Amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta. Ad un solo giorno dalla finale del Festival di Sanremo 2022, torna su Rai 1 la serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante con protagoniste le giovani Lila e Lenù, interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. La storia della loro complessa amicizia si muove sul territorio italiano da Napoli a Milano passando per Caserta, da Firenze a Torino. Scopriamo dove è stata girata L'Amica geniale 3 e i vari luoghi d'Italia in cui si sono svolte le riprese della serie.

Per quattro serate andrà in onda su Rai 1 la terza stagione de L'amica geniale, tratta dal terzo libro di Elena Ferrante. Le riprese della serie su Elena e Raffaella, soprannominate Lenù e Lila, sono state girate in diverse parti d'Italia. Napoli resta una delle città principali per lo svolgimento delle vicende de L'Amica geniale.

Dal lungomare di Napoli a Posillipo, sono numerose le scene girate nel capoluogo partenopeo. Dalle immagini condivise sui social e da alcuni video pubblicati che anticipano le puntate de L'Amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta è possibile riconoscere anche alcuni luoghi simbolo della città storica come Piazza del Gesù, Piazza Dante e il Rione Luzzatti reso famoso proprio dai romanzi di Elena Ferrante.

Il set de L'amica geniale 3 a Caserta

L'amica geniale 3 segue le vicende di Lina e Lenù che, anche se lontane, continuano ad avere un legame indissolubile che supera i confini territoriali. Dalla principale città dove si svolgono le vicende della serie evento di Rai 1, si passa anche in altre città campane come Caserta, dove durante i giorni di ripresa è stata cambiata la viabilità. Qui, tra le strette vie dell'antico borgo di Casertavecchia, i palazzi nobiliari di Caserta nuova e l'iconica Reggia di Caserta, è approdato il set de l'Amica Geniale 3.

Le location a Firenze de L'amica geniale 3

Angoli e monumenti della Toscana avevano fatto il loro ingresso già durante le riprese della seconda stagione de L'amica geniale e continuano ad apparire anche in occasione de L'Amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta. Le riprese si sono svolte in alcuni dei luoghi simbolo di Firenze come piazza della Signoria a piazza Santa Croce e in altri luoghi importanti della città toscana. Qui si svolge infatti il matrimonio di Lenù con Pietro che rappresenta sicuramente un momento importante nell'evoluzione della storia.

Le sedi dell'Università a Torino

Dopo Napoli, Caserta e Firenze, le riprese de L'Amica geniale – storia di chi fugge e di chi resta si sposano anche più a Nord dell'Italia e di preciso a Torino. La storia del paese inizia infatti a inserirsi sempre di più nella vita delle due protagoniste della serie e sono numerose le scene che riprendono l'ambiente studentesco frequentato da Lenù e le lotte studentesche. Torino, con la Facoltà di chimica di Via Pietro Giuria e Palazzo Campana, entrambe sedi dell'Università di Torino, è il set prediletto per queste scene.