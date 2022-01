L’Amica Geniale 3, le immagini della terza stagione nel primo teaser La terza stagione della serie Tv andrà in onda dal 6 febbraio su Rai1. Ecco le prime immagini pubblicate in queste ore.

L'Amica Geniale 3 arriverà domenica 6 febbraio su Rai1. Mancano pochissimi giorni al ritorno di uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico televisivo, con una risonanza internazionale suffragata anche dagli ascolti registrati in Tv. La terza stagione, attesissima, arriva a circa un anno di distanza dal secondo capitolo e il teaser pubblicato nelle scorse ore dice già qualcosa su quello che si vedrà nelle prossime settimane.

Le prime immagini de L'Amica Geniale 3

Dall'avvicinamento tra Elena e Nino, all'impegno politico di Lila, le due amiche vivono distanti ma le loro esistenze continuano, inevitabilmente, ad intrecciarsi. Le prime immagini de L'Amica Geniale 3 ripercorrono i passaggi cruciali che caratterizzano i racconti letterari originali.

La fiction di Rai1 sta vivendo uno dei momenti più fortunati della stagione, con i successi di Doc – Nelle tue mani e La Sposa che registrano ascolti straordinari e l'attesa per un titolo di peso internazionale come L'Amica Geniale. La serie Tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante andrà in onda a un giorno dalla finale del Festival di Sanremo dove peraltro saranno anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le protagoniste de L'Amica Geniale che calcheranno il palco dell'Ariston insieme agli altri volti della fiction Rai.

La nuova regia di Daniele Luchetti

Saranno interessanti gli elementi di continuità o discontinuità stilistica tra di Saverio Costanzo e Daniele Luchetti, che subentra alla regia de L'Amica Geniale 3. La serie, che è frutto di una co-produzione con HBO, arriverà negli Stati Uniti sulla piattaforma HBO Max a poche settimane di distanza dalla messa in onda su Rai1, precisamente io 28 febbraio.

L'amica geniale 3, la trama

Nella terza stagione, tratta dal terzo libro della serie dal titolo "Storia di chi fugge e di chi resta", vedremo la trasposizione per immagini degli anni in cui Elena si accinge a sposare Pietro Airota, allontanandosi quindi da Napoli e vivendo l'esperienza di un discreto successo letterario. Un destino che la separerà radicalmente da quello di Lila, la quale dopo la brusca separazione dal marito, si ritroverà a vivere in condizioni pressoché misere, lavorando nella fabbrica di Bruno Soccavo. Qui subirà soprusi, ma nel frattempo si avvicinerà sempre più ad Enzo Scanno, che aiuterà nelle ore notturne per apprendere le dinamiche dei primi sistemi informatici. Nel frattempo il matrimonio si rivelerà per Elena una delusione e in questa si inserirà Nino Sarratore, con cui inizierà una relazione clandestina.