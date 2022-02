Chi è Francesco Russo, l’attore che interpreta Bruno Soccavo de L’Amica Geniale 3 Francesco Russo è nato a Caserta nel 1993. È tra i protagonisti della terza stagione de L’Amica Geniale nel ruolo di Bruno Soccavo.

Francesco Russo nel ruolo di Bruno Soccavo

Francesco Russo è uno degli attori protagonisti della terza stagione de L'Amica Geniale. Il suo ruolo è quello di Bruno Soccavo, personaggio che troviamo profondamente cambiato dalla seconda alla terza stagione. È il proprietario del salumificio in cui lavora Lila (Gaia Girace) in condizioni davvero disagiate. Francesco Russo è stato anche il protagonista di un film simbolo per la storia recente di Netflix, l'horror movie italiano A Classic Horror Story, molto apprezzato dalla critica.

Il proprietario del salumificio Bruno Soccavo ne L'Amica Geniale 3

Bruno Soccavo è il proprietario della fabbrica di salumi e insaccati dove lavora Lila. È un uomo meschino e viscido, famigerato per molestare costantemente le operaie nell’essiccatoio. Quando ci prova con Lila, lei reagisce con aggressività. Dopo aver letto l’articolo di Elena sembra sentirsi genuinamente tradito, mostrando un lato vulnerabile e sensibile. Ma si smentisce nuovamente quando si libera dei manifestanti di sinistra, sguinzagliando contro di loro estremisti del Movimento Sociale Italiano.

Una foto di Francesco Russo

Chi è Francesco Russo: carriera e vita privata

Francesco Russo è nato a Caserta nel 1993 ed è cresciuto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Si è laureato presso l'Accademia Nazionale d´Arte Drammatica “Silvio D´Amico”. Tra gli insegnanti: Michele Monetta, Anna Marchesini e Viktor Bodo. Ha lavorato con Tony Laudadio ed Enrico Ianniello. È molto attivo in teatro lavorando a testi di Moliere, di Anton Checov, di Pierre Corneille per regie tra i più importanti registi del panorama teatrale contemporaneo. Al cinema, oltre al ruolo di protagonista in A Classic Horror Story, lo abbiamo già apprezzato in Tuttapposto (disponibile su Prime Video) e ha fatto una piccola scena di Freaks Out!, film più recente di Gabriele Mainetti. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata.