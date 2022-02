L’amica geniale 3: cast e trama della fiction con Gaia Girace e Margherita Mazzucco L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, in onda dal 6 febbraio 2022, è la terza stagione della serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante.

Inizia la terza stagione della serie televisiva italo-statunitense ispirata ai libri di Elena Ferrante, L'amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, in onda dal 6 febbraio 2022. La serie tv è ambientata negli anni '70, tra le contestazioni studentesche e le lotte operaie e in un momento storico che sfocerà in una escalation di violenza che caratterizzerà gli anni di piombo, tra lotta armata e terrorismo. I luoghi in cui è stata girata la fiction sono Napoli, Firenze, Milano e Roma. Al termine della seconda stagione, i destini di Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) finiscono col separarsi, con la prima lanciata verso una carriera brillante di scrittrice e la seconda confinata nello stabilimento di salumi di Bruno Soccavo (Francesco Russo). Nella terza stagione, come vedremo nei primi due episodi, ci sarà una ulteriore evoluzione di questi personaggi. Tutto confermato il cast principale, cambia la regia, affidata a Daniele Luchetti. La terza stagione de L'Amica Geniale è composta da otto episodi per quattro appuntamenti.

Le anticipazioni della prima puntata del 6 febbraio

Episodio 1. Alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro.

Episodio 2. Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. L’ambiente insalubre e gli estenuanti orari di lavoro l’hanno fatta ammalare. Chiede all’amica di prometterle di prendersi cura del figlio Gennaro qualora le succedesse qualcosa.

Il cast de L'amica Geniale, gli attori e i personaggi interpretati

Per quanto riguarda il cast della terza stagione de L'Amica Geniale, a dispetto di quanto è stato sempre detto, anche per quest'anno si è scelto di non cambiare gli attori per dare continuità ai personaggi. Nessun recasting, infatti, è stato fatto ancora soprattutto per Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Margherita Mazzucco è Elena Greco;

Gaia Girace è Lila Cerullo;

Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco;

Luca Gallone è Vittorio Greco;

Antonio Buonanno è Fernando Cerullo;

Matteo Cecchi è Pietro Airota;

Giovanni Amura è Stefano Carracci;

Fabrizio Cottone è Alfonso Carracci;

Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso;

Giorgia Gargano è Nadia Galiani;

Giovanni Cannata è Armando Galiani;

Francesca Pezzella è Carmela Peluso;

Francesco Serpico è Nino Sarratore;

Giovanni Buselli è Enzo Scanno;

Elvis Esposito è Marcello Solara;

Alessio Gallo è Michele Solara;

Rosaria Langellotto è Gigliola Spagnuolo;

Pina Di Gennaro è Melina Cappuccio;

Sarah Falanga è Maria Carracci

Imma Villa è Manuela Solara;

Clotilde Sabatino è la professoressa Galiani;

Giulia Mazzarino è Maria Rosa Airota;

Gabriele Vacis è Guido Airota;

Bruno Orlando è Franco Mari;

Daria Deflorian è Adele Airota;

Francesco Russo è Bruno Soccavo;

Sofia Luchetti è Dede Airota;

Sophia Protino è Elsa Airota;

Salvatore Tortora è Gennarino Carracci;

Francesca Montuori è Elisa Greco;

Maria Vittoria Dallasta è Silvia;

Chiara Celotto è Eleonora, moglie di Nino Sarratore

La trama de L'Amica Geniale 3, da dove riparte la terza stagione

Elena e Lila sono diventate donne. Lo sono diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo e ambivalente, a volte evidente nella dolorosa e inevitabile alternanza di esplosioni violente o di incontri che gli riservano prospettive inattese.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica su Raiplay

L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta è composta da otto episodi e quattro puntate settimanali. La serie inizia domenica 6 febbraio e si conclude domenica 27 febbraio. È possibile vedere le puntate in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove sono disponibili anche in replica.