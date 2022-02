L’Amica Geniale 3, anticipazioni seconda puntata del 13 febbraio: Lila peggiora, Elena si sposa Le anticipazioni della seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, composta dagli episodi 3 e 4, in onda il 13 febbraio 2022.

Le anticipazioni della seconda puntata de L'Amica Geniale – Storia di chi resta e di chi fugge, la terza stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, in onda domenica 13 febbraio 2022. Assisteremo agli episodi 3 e 4 previsti nel secondo appuntamento stagionale. Nell'episodio 3, le condizioni di Lila peggiorano ed Elena riuscirà a usare la sua fama di scrittrice per sollevare un caso nazionale. Nell'episodio 4, Pietro ed Elena si sposano con pochi intimi, ma la suocera Adele Airota, prende alla sprovvista la nuora organizzando un vero e propri ricevimento.

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4 de L'Amica Geniale 3

Lila sta sempre peggio, stremata dal lavoro alla Soccavo. Elena vuole fare qualcosa per migliorare la sua condizione e si rivolge ai suoceri. Adele la sprona a scrivere un articolo di denuncia. Grazie alla fama del suo libro e la sua abilità di scrittrice, Elena riesce a farsi pubblicare l’articolo dall’Unità.

Elena e Lila hanno intenzione di farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, ma il processo si rivela estremamente complesso. Pietro ed Elena si sposano in comune con pochi intimi. Adele coglie alla sprovvista la nuora con un ricevimento a sorpresa. Elena si sente tradita, raggirata, ma è costretta a fare buon viso a cattivo gioco.

Dove vedere gli episodi de L'Amica Geniale 3

L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta è composta da otto episodi e quattro puntate settimanali. La prima puntata, composta dagli episodi 1 e 2, è andata in onda per la prima volta domenica 6 febbraio; la seconda puntata, composta dagli episodi 3 e 4, in onda 13 febbraio; la terza puntata, composta dagli episodi 5 e 6, in onda il 20 febbraio; la quarta puntata, composta dagli episodi 7 e 8, in onda il 27 febbraio. È possibile vedere le puntate in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove sono disponibili anche in replica.