L’Amica Geniale incontra i gusti del pubblico e vince agli ascolti tv L’Amica Geniale conquista gli ascolti tv di domenica 20 febbraio. La fiction con Margherita Mazzucco e Gaia Girace convince il pubblico, ormai appassionato alla storia tra Lila ed Elena.

A cura di Ilaria Costabile

La domenica sera è ormai dedicata alle puntate de "L'Amica Geniale" che prosegue nel racconto delle vite di Lila ed Elena, scritte dalla sapiente penna di Elena Ferrante. La serie è giunta al terzo libro "Storia di chi fugge e di chi resta", in cui le due amiche sono ormai adulte e hanno fatto delle scelte di vita importanti, completamente diverse l'una dall'altra. Il terzo appuntamento con la fiction ha conquistato il pubblico italiano che, infatti, si è appassionato alla storia delle due protagoniste e ne segue passo passo le vicende che, per chi ha letto i quattro libri che compongono la storia, è di gran lunga fedele, tanto nei dialoghi quanto nella trasposizione di tutto quello che accade nella narrazione. Il prodotto è senza dubbio tra i più ben fatti dalla Rai, che ha collaborato con altre note case di produzione, ed è riuscito ad attirare l'attenzione anche di chi non si era appassionato alla lettura, prima ancora che alla serie. Sul podio troviamo anche "Che tempo che fa", lo show di Fabio Fazio si conferma un programma di punta nel palinsesto Rai, che tra informazione e intrattenimento, riesce a traghettare gli italiani per più di quattro ore di trasmissione.

Ascolti tv domenica 20 febbraio 2022

Nella serata di ieri, domenica 20 febbraio 2022, su Rai1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha catturato l'attenzione di 4.645.000 spettatori conquistando il 21.6% di share. Su Canale5 Che bella giornata è stato visto da 2.363.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 The Rookie è stato la scelta di 1.137.000 spettatori con il 4.7% di share e C.S.I. Vegas 969.000 spettatori ha segnato il 4.1%. Su Italia1 Gemini Man ha conquistato 1.318.000 spettatori raggiungendo il 6.2% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.690.000 spettatori registrando l'11.1% di share e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:23 alle 23:53 1.944.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Zona Bianca ha intrattenuto di 669.000 spettatori segnando il 4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 spettatori arrivando al 3.7% nella prima parte e 584.000 spettatori pari al 5.1% nella seconda parte.