L’Amica Geniale 3, anticipazioni terza puntata del 20 febbraio: la sorella di Elena vede Marcello

Le anticipazioni della terza puntata de L'Amica Geniale – Storia di chi resta e di chi fugge, terza stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, in onda domenica 20 febbraio 2022. Assisteremo agli episodi 4 e 5 previsti nella terza serata di questo grande appuntamento seriale. Nell'episodio 5, Elena e Pietro hanno un diverbio perché la scrittrice decide di appoggiare la causa femminista. La distanza tra i due sembra incolmabile. Nell'episodio 6, il figlio di Lila litiga con le figlie di Elena. Una telefonata sconvolge Elena: sua sorella Elisa sta frequentando Marcello Solara.

Nel quinto episodio vediamo Elena sposare la causa femminista. Su questo ha un diverbio con Pietro a riguardo. Pasquale e Nadia arrivano inaspettatamente a casa di Elena a Firenze. Sono sporchi, maleducati e

trascurati. Pasquale si rapporta a Pietro con ostilità. Dopo la loro partenza Pietro ed Elena litigano: lui non vuole che qualcosa del genere si ripeta.

Nel sesto episodio, Elena porta il piccolo Gennaro, figlio di Lila, in villeggiatura. Lui gioca spesso con le figlie di Elena, ma quando le sorprende che giocano al dottore, iniziano i problemi. Ma in una telefonata con Lila, Elena scopre che sua sorella Elisa frequenta Marcello Solara. Scioccata dalla notizia, Elena corre a Napoli per parlarne di persona con la sorella.

Dove vedere gli episodi de L'Amica Geniale 3

L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta è composta in tutto da otto episodi divisi in quattro puntate settimanali. La prima puntata, composta dagli episodi 1 e 2, è andata in onda per la prima volta domenica 6 febbraio; la seconda puntata, composta dagli episodi 3 e 4, in onda 13 febbraio; la terza puntata, composta dagli episodi 5 e 6, in onda il 20 febbraio; la quarta puntata, composta dagli episodi 7 e 8, in onda il 27 febbraio. È possibile vedere le puntate in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove sono disponibili anche in replica.