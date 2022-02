Chi è Matteo Cecchi, Pietro Airota de L’Amica Geniale 3 Matteo Cecchi interpreta Pietro Airota, il compagno di vita di Elena ne L’Amica Geniale 3. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Matteo Cecchi è uno degli attori che fanno parte dello straordinario cast de L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. L'attore, nato a Fabriano in provincia di Ancona, interpreta il personaggio di Pietro Airota, il professore di buona famiglia innamorato di Elena Greco (Margherita Mazzucco), che sposa proprio in uno degli episodi della terza stagione.

Il professore Pietro Airota ne L'Amica Geniale 3

Fidanzato, poi marito di Elena. È un grigio accademico, molto concentrato sul suo lavoro. Pur professandosi ateo e progressista, mostra in diverse occasioni un’attitudine e un modo di pensare da conservatore. Ferisce attraverso la sua indifferenza Elena che, dopo il matrimonio, inizia a trattare come una massaia, ignorando il suo percorso accademico e professionale. Nel corso della serie la distanza tra i due si acuirà sempre più. Matteo Cecchi parla così del suo personaggio:

Grazie a Pietro e alla nostra finzione ho provato l' ebbrezza di fare tante cose che non avrei mai potuto fare, di vestirmi in un modo a me sconosciuto, di regalare un anello di fidanzamento, di entrare in luoghi nuovi e fingere di starci a mio agio…e tante altre cose che non posso dire causa spoiler… senza mai giudicarlo né esaltarlo ho giocato a far finta e credo sia questo il vero privilegio del nostro mestiere, nient' altro!

Chi è Matteo Cecchi: vita privata e carriera

Matteo Cecchi è nato a Fabriano in provincia di Ancona, dove si avvicina al teatro. Per tre anni frequenta il Congresso Pirandelliano ad Agrigento con Liolá, I Giganti della Montagna e Trema la Terra. i trasferisce a Roma e dopo due anni presso la scuola del Maestro Diotajuti. È laureato all’ Accademia Nazionale D’ Arte Drammatica Silvio D ‘Amico dove si laurea nel 2016, dopo aver frequentato 3 anni che lo terranno a contatto con diversi maestri e registi del panorama teatrale Italiano ed Europeo. Nel 2017 è in scena con “In Cerca D’ Autore.Studio Sui Sei Personaggi” con la regia di Luca Ronconi e Luca Bargagna che ne ha curato il riallestimento. Sempre lo stesso anno lavora in teatro con Giulio Scarpati in “Una Giornata Particolare” per la regia di Nora Venturini. Nel 2018 è stato diretto da Massimo Popolizio nell’allestimento de “I Masnadieri” ,presso il Teatro dell’Opera di Roma, questa volta come mimo. È appassionato di motociclette. Non è fidanzato.