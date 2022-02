L’amica geniale 3, anticipazioni quarta e ultima puntata: esplode l’amore tra Elena e Nino Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de L’Amica Geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta in onda domenica 20 febbraio su Rai1: cosa vedremo negli episodi 7 e 8.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de L'Amica Geniale – Storia di chi resta e di chi fugge, terza stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, in onda domenica 27 febbraio 2022. Assisteremo alla chiusura di questa terza stagione attraverso gli episodi 7 e 8. Nel corso del quarto appuntamento vedremo che il matrimonio di Elena (Margherita Mazzucco) con Pietro (Matteo Cecchi) è sempre più in crisi e Nino Sarratore (Francesco Serpico) si inserisce tra le crepe di questo amore, risvegliando la passione mai sopita di Elena per lui.

L'amica geniale, le anticipazioni della quarta puntata del 20 febbraio

Nell'episodio 7 della quarta e ultima puntata de L'Amica Geniale 3, vediamo che il matrimonio di Elena è sempre più crisi perché Pietro è distante e la tratta come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.

Nino Sarratore irrompe nella relazione tra Elena e Pietro

Nell'episodio 8, invece, Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Nino dà a Elena i suoi pareri sul manoscritto, quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito e far emergere con forza e con estrema chiarezza i sentimenti che prova per Nino.

Quando esce L'Amica Geniale 4

L'Amica Geniale tornerà con una quarta stagione, tratta dal quarto e ultimo libro della quadrilogia di Elena Ferrante "Storia della bambina perduta", nelle prossime stagioni. Stando alle anticipazioni, potrebbe essere disponibile già a partire dal 2022/2023.