L’Amica Geniale 3 arriva a febbraio in tv, ecco quando Arriva martedì 8 febbraio su Rai1 la terza stagione de “L’amica geniale”. Le quattro serate dedicate al terzo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante arrivano subito dopo il Festival di Sanremo.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo un'attesa lunghissima arriva in prima visione su Rai1 la terza stagione de "L'Amica Geniale". Si tratta effettivamente del terzo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, il cui titolo è "Storia di chi fugge e di chi resta". Dall'8 febbraio, quindi, verrà dato spazio alle quattro serate che racconteranno la storia di Elena e Lila, ormai donne alle prese con una vita più difficile e intricata di quanto loro stesse potessero immaginare nei loro sogni da bambine. La prima puntata arriverà in tv subito dopo il Festival di Sanremo.

I nuovi episodi dell'Amica Geniale

Sono otto gli episodi che compongono la terza stagione, suddivisi in quattro prime serate e prodotti da The Apartment e Wildside, con FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Stavolta la regia è di Daniele Lucchetti, che prende il testimone di Saverio Costanzo che, però, dopo aver diretto con successo i primi due capitoli di una delle storie più appassionanti della letteratura italiana contemporanea, compare anche in questa stagione, ma in veste di sceneggiatore. Decisione del regista è stata quella di lasciare invariato il cast, troveremo quindi nei ruoli di Lila e Lenù, le due giovani e talentuose attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco che sin dall'inizio di questa avventura televisiva che, però, strizza l'occhio al cinema, hanno dato volto alle due protagoniste, accompagnandole passo dopo passo nella loro crescita sia fisica che emotiva.

L'Amica Geniale, un fenomeno letterario

La terza stagione è stata girata tra Napoli e Firenze, passando per Viareggio, luoghi che troviamo nel romanzo di Elena Ferrante e che sono ormai diventati famosi in tutto il mondo, dove la tetralogia è stata venduta e apprezzata con il titolo di "My Brilliant Friend", rappresentando uno dei fenomeni letterari più impattanti degli ultimi anni.