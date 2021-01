L’Amica Geniale 3 approda sul Lungomare di Napoli. Due giorni di riprese in via Francesco Caracciolo per la fortunata serie Rai che ha come protagoniste Lila e Lenù. Il set sarà allestito nella zona tra Largo Sermoneta e lo chalet delle Rose. Si parte oggi, con i primi ciak alle 7 del mattino, mentre gli ultimi previsti per domani alle ore 20. Per consentire le lavorazioni, i tratti di strada interessati saranno inibiti alla circolazione dei veicoli e anche dei pedoni e sarà sospesa la sosta sulle strisce blu. Le facciate dei palazzi saranno riportate allo stile degli anni ‘70, durante i quali è ambientato il terzo capitolo della saga di Elena Ferrante, dal titolo "Storia di chi fugge e di chi resta".

L'Amica Geniale 3 si gira in via Francesco Caracciolo

Dopo lo stop imposto dalla pandemia del Coronavirus, le riprese de L’Amica Geniale 3, la serie Rai,sono ripartite a tappe forzate, in modo da arrivare sugli schermi probabilmente per la seconda metà del 2021. Già scelte le prime location dove girare a Napoli, come piazza del Gesù e piazza Dante, dove il set sarà allestito nell’emiciclo del Convitto Vittorio Emanuele, rimesso a nuovo con la ripulitura dei graffiti. Alcune scene saranno ambientate nei pressi di Port’Alba e della Libreria Pironti. La terza stagione de L'Amica Geniale porterà sullo schermo "Storia di chi fugge e di chi resta" di Elena Ferrante. I primi tre episodi vedranno protagonisti gli attori impegnati nelle precedenti stagioni, che verranno poi sostituiti, ai fini della trama, da volti più adulti.

Di seguito il dispositivo di traffico per le riprese in via Francesco Caracciolo previste per oggi, giovedì 14 gennaio e domani venerdì 15 gennaio:

SOSPENDERE: in via Francesco Caracciolo: