Comicon Napoli 2024, blitz di carabinieri e ispettori: stand multati. Ma domani apre regolarmente Oltre 100 carabinieri e ispettori del lavoro impegnati nei controlli alla Mostra d’Oltremare, dove domani aprirà il Comicon 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Vasta ispezione al Comicon di Napoli 2024 dei carabinieri del Comando Tutela Lavoro di Napoli e dell'Ispettorato del lavoro civile dell'area metropolitana di Napoli oggi pomeriggio alla Mostra d'Oltremare, dove sono in allestimento i gazebo in vista dell'apertura di domani, giovedì 25 aprile 2024, quando sarà inaugurata la grande fiera del fumetto italiana, che ogni anno riunisce centinaia di espositori e attrae centinaia di migliaia di persone.

Multati gli stand, ma domani si svolge regolarmente

Circa 100 le unità impegnate nei controlli tra militari dell'Arma e civili. Elevate sanzioni amministrative per lavoro nero e prescrizioni agli stand che operano all'interno della kermesse. Ma non ci sono stati sequestri e la manifestazione, a quanto apprende Fanpage.it, domani si svolgerà regolarmente.

I controlli sono stati finalizzati a verificare le posizioni lavorative e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'ispezione rientra tra le vaste operazioni di controllo che vengono effettuate ogni anno dall'ispettorato del lavoro e dal Comando Tutela del lavoro dei carabinieri di Roma, tramite le diramazioni territoriali, che eseguono anche attività investigative e controlli sulle aziende. Ma è la prima di questo tipo per il Comicon di Napoli.

I funzionari dell'ispettorato avrebbero rilevato varie irregolarità come lavoro nero e dato prescrizioni in materia di sicurezza. Sono state sanzionate le società e le ditte titolari degli stand. Non ci sono stati sequestri, né chiusure di gazebo. Domani il Comicon aprirà regolarmente, come detto.