Vomero, multati i dehors di via Luca Giordano e via Scarlatti: maxi-blitz della Polizia Locale Controlli amministrativi della Polizia Locale nell'area pedonale del Vomero: elevate 21 sanzioni. La Presidente Cozzolino: "Ora il Suap faccia le diffide"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Blitz della Polizia Locale ai baretti di via Luca Giordano e di via Scarlatti al Vomero. Raffica di multe. I caschi bianchi hanno elevato 21 sanzioni per varie irregolarità riscontrate. I controlli sulle attività commerciali si sono svolti nella serata di venerdì 4 luglio, nell’area pedonale compresa tra via Luca Giordano e via Alessandro Scarlatti. Si è trattato di una massiccia operazione di controlli amministrativi da parte della Polizia Locale, Unità Operativa Vomero, coadiuvata dalle Unità Operative di Secondigliano, Stella e San Lorenzo. A darne notizia è la presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino, che sul suo profilo Facebook commenta: "Ora ci aspettiamo che il Suap emetta le consequenziali diffide nei confronti degli esercizi commerciali che hanno occupato in maniera difforme il suolo pubblico , in caso contrario l'operazione svolta verrebbe vanificata e con essa gli sforzi profusi dalla polizia municipale del Comune di Napoli".

Multati i dehors di via Luca Giordano e via Scarlatti

L’operazione si è inserita nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al ripristino della legalità in merito alle occupazioni di suolo pubblico e all’installazione di dehors insistenti sulla zona pedonale. Sono state sottoposte a scrupoloso controllo 22 attività commerciali, al termine dei quali 21 sono risultate irregolari, con sanzioni elevate per diverse violazioni, tra cui:

Occupazione abusiva di suolo pubblico

Difformità rispetto alle concessioni ottenute

Violazioni delle normative sull’impatto acustico

Violazioni del regolamento di sicurezza urbana e polizia municipale

Mancata corretta differenziazione dei rifiuti solidi urbani

Altre violazioni amministrativeInoltre, due persone sono state denunciate per danneggiamento, per aver installato strutture di dehors ancorandole direttamente alla sede stradale con fissaggi permanenti, danneggiando il suolo pubblico.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di interventi tesi alla tutela del decoro urbano, della sicurezza e del rispetto delle norme che regolano le attività commerciali nel territorio cittadino.